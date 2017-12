Con 'destape' de Meade cayó el peso: AMLO

Tabasco

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el precandidato presidencial priista José Antonio Meade, provocó la depreciación del peso a pesar de haber sido considerado “el candidato de los financieros”.

En Chiltepec, en el municipio tabasqueño de Paraíso, el precandidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia” señaló que aunque sus opositores lo han acusado de ser una amenaza para la estabilidad económica y financiera del país, se ha demostrado lo contrario.

“Se suponía de que Meade era el candidato de los financieros y que una vez que lo destaparon se iba a estabilizar la situación económica y financiera en el país, pero destapan a Meade y miren la devaluación que hay, ya se está a 20 pesos por dólar y nunca se había visto eso en el país”.

Por lo que insistió que “eligieron mal a ese candidato” pues aunque lo promuevan “no sube ni a burbuja”. Y lo comparó con Enrique Peña Nieto en la campaña del 2012 en la que dijo “lo promovieron al por mayor como producto chatarra”.

Respecto a las declaraciones de Aurelio Nuño quien lo señaló de solo responder con “insultos y malos chistes” y de “estar más preocupado por la campaña del PRI” que de la propia, López Obrador replicó que habla de ellos porque “Meade y Nuño y todo ese grupo de niños ñoños no hacen más que cuestionarnos a nosotros ¿entonces me quedo callado? ¿No les digo nada? ¿Qué hacen ellos diario?”.

Y remató replicando que no está al pendiente de la precampaña priista pues “no hacen nada, no se despeinan, no les da el sol, nada más están ahí en programas de radio y televisión, trasladándose en aviones con aire acondicionado y van a puras ciudades”, sin visitar los pueblos.

Por lo que insistió en que se deben poner las pilas porque Morena “está como nunca”.





