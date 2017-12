AMLO: desaparecerá el Cisen; “me espían”

Hidalgo

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, planteó desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), porque no lo utilizan para investigar criminales, sino para espiar a los opositores del gobierno federal, situación de la que dijo ser víctima.

“Nosotros no vamos a vigilar a nadie, no vamos a estar haciendo espionaje, no vamos a estar escuchando llamadas telefónicas, no se van a hackear los teléfonos para sacar archivos de celulares y fotografías.

“Todo eso que desgraciadamente hoy se lleva a cabo va a desaparecer, la oficina de espionaje del gobierno va a desaparecer, el Cisen, que pertenece a la Secretaría de Gobernación”, manifestó en su último día de gira de precampaña por Hidalgo.

El tabasqueño acusó al Cisen de haberlo vigilado durante los cuatro días que durmió en este estado. “Al salir del hotel donde me quedé a dormir estaban los del Cisen tomando fotografías, y eso sucede desde hace mucho tiempo y no es solo a mí, sino a todos los dirigentes, tanto políticos como sociales”, dijo.

López Obrador detalló que el viernes pasado por la mañana, al salir del hotel en el que pasó la noche para dirigirse a Tezontepec de Aldama a su primer evento del día, “de manera descarada, así con un celular, así, supuestamente marcando, pero picándole para tomarme la foto”.

Explicó que en lo primero que pensó fue en cuánto gastarán para pagar los sueldos “de esos espías”. Por lo que reiteró que, de ganar la contienda presidencial, el Cisen desaparecerá y se ahorrarán 4 mil millones de pesos anuales del presupuesto. Negó que se debilite el área de inteligencia y la estrategia de combate al crimen organizado.

“No, porque no hacen inteligencia, es espionaje. Y no están espiando a delincuentes, es más bien a opositores, y están enterándose de la vida privada de personas que tienen todo el derecho a hacer su vida y se les exhibe porque se les espía, porque se meten en sus asuntos, en su intimidad, sobre todo a los que somos dirigentes de oposición. Yo he padecido durante mucho tiempo el acoso y el espionaje”, insistió.

Respecto a las críticas del precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sobre su propuesta de dialogar con narcotraficantes para lograr la paz, pidió a sus adversarios “que ya no me molesten tanto”, pues están más al pendiente de lo que plantea que de lograr que los ciudadanos los conozcan.

“NO LES CAE BIEN”

Luego de la reaparición de Marcelo Ebrard en una reunión de Morena, López Obrador explicó que el ex jefe de Gobierno no buscará un cargo público, sino que los apoyará para cuidar el voto el día de la elección.

“No anda buscando cargos ni candidaturas, lo que quiere es ayudar a que no nos roben el voto, ya hablé yo con él. Es bienvenido. Desde luego no le va a caer bien a Peña ni a Mancera, pero allá ellos.

“No les va a caer bien Marcelo porque le echan la culpa de que él fue quien dio a conocer la información sobre la casa blanca, y a partir de ahí empezaron a perseguirlo; esa es la neta del planeta, como dicen los jóvenes”, refirió.

El precandidato aclaró que no tendrá un cargo específico en la campaña, pues por compromisos personales tampoco puede estar de lleno acompañándolo, pero acordaron que Ebrard apoyará “en todo lo que pueda”.

INE, TAPADERA DE LA "MAFIA"

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió sanciones a los precandidatos por no reportar gastos, López Obrador acusó que solo busca penalizar a Morena, ya que con el PRI se hace de la vista gorda.

“(Los consejeros) son otros que se hacen de la vista gorda: cuando se probó que Peña utilizó dinero de Odebrecht en la campaña del Estado de México, cuando el PRI usó miles de millones de pesos para comprar votos y ahora que se sabe que Hacienda entregó dinero a las campañas del PRI.

“Pero ahí andan atrás de nosotros a ver cómo nos sancionan. Los del INE son tapadera de la mafia del poder, se quieren disfrazar de neutrales, de independientes, pero que se vayan con su cuento a otra parte”, dijo.

El yerno de Elba Esther Gordillo, José Fernando González Sánchez, apareció al término del acto en Tezontepec de Aldama para saludar al tabasqueño y hacerle una petición al oído. El ex líder de Morena solo asintió con la cabeza y se despidieron.

CON MI ANTECESOR, NADA PENDIENTE: MANCERA

Luego de que Marcelo Ebrard reapareció en la ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se limitó a decir que no tiene ningún pendiente con su antecesor por los problemas que presentó la Línea 12 del Metro.

“Nosotros no tenemos nada pendiente, ya lo hemos comentado antes, pero no, no tenemos nada pendiente”, puntualizó ayer en conferencia de prensa.

El ex mandatario capitalino participó en una reunión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) celebrada en un hotel de la colonia Roma. Leonel Godoy encabezó la cita, a la que también asistieron Félix Salgado, Amílcar Sandoval y José Antonio Rueda. Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, invitó al ex perredista al encuentro para abordar las elecciones del próximo año, según Godoy.

Desde mayo de 2015, Ebrard desapareció de la política mexicana poco después de renunciar al PRD y tras su intento fallido de ser diputado federal por Movimiento Ciudadano. Finalmente se fue a vivir a Francia. En 2012 inauguró la Línea 12 del Metro, pero año y medio después, ya con Mancera, detectaron fallas de mantenimiento y cerraron 12 estaciones.

Con información de Pedro Domínguez/México.