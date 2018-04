Departamentos no son míos, son de mis hijos, aclara AMLO

Valle de Chalco

Andrés Manuel López Obrador rechazó que sean de su propiedad los dos departamentos que José Antonio Meade le atribuyó y que no los había manifestado en su declaración de bienes.

TE RECOMENDAMOS: Si van a perder, que sea con dignidad: AMLO a Meade y Anaya

Durante un mitin en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, explicó que en esos dos departamentos, "que están juntos", vivió con su esposa Rocío Beltrán y que al fallecer ésta, a través de un juicio, la mitad que le correspondía pasó a ser propiedad de sus hijos.

Ante sus simpatizantes, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia ofreció que este martes mostraría el juicio "que se hizo después del fallecimiento de mi esposa y las escrituras a nombre de mis hijos".

"Esos dos departamentos que están juntos, es el departamento donde viví con mi finada esposa en Copilco, cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos (de ella) y la mitad para mí.

"Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio y la mitad que me correspondía de los bienes se lo entregué a mis hijos desde hace 10 años", puntualizó.

Respecto a los documentos del Registro Público de la Propiedad que presentó el candidato priista, López Obrador le mandó decir, "de manera respetuosa, que no se haga guaje".

"Dice que estudió Derecho, él debe de saber que lo que cuenta es el juicio legal, la escritura, no el Registro de la Propiedad de una oficina pública. Y eso lo sabe cualquier abogado hasta el más principiante sabe de estas cosas. Actúa de mala fe", acusó.

Recordó que en una ocasión el periódico estadunidense The Wall Street Journal, lo acusó de esta misma situación.

"Por ese mismo departamento presenté una denuncia en contra de un periódico de Estados Unidos, porque también dio a conocer que yo estaba ocultando ese departamento y que no lo había manifestado en mis bienes, y les presenté una demanda y ese periódico tuvo que retractarse y por eso levanté la demanda.

"Estoy seguro que de esto se enteró el señor Meade, ¿por qué actúa de esta manera? Porque quiere mancharnos, no quiero parecer pretencioso pero siempre he salido de la calumnia ileso, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos", exclamó.





VJCM