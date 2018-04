No me voy a enganchar en debates: AMLO a Meade

Nuevo León

El candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no se enganchará en debates con ninguno de sus adversarios.

Luego de que el abanderado presidencial del PRI, José Antonio Meade, retara a sus adversarios a un debate sobre sus situaciones patrimoniales, el tabasqueño enfatizó que durante esta campaña estará "en amor y paz".

"De una vez les digo que no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar. No voy a polemizar, no voy a testerearlos", señaló.

"Mis asesores de los pueblos de México me están recomendando que yo no me enoje, que no conteste a ninguna provocación, que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos porque no voy a contestarles", aseveró luego de un mitin en Santa Catarina.

Por la tarde, en el municipio de Benito Juárez, el abanderado de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social confió en llegar a la Presidencia e incluso previó cómo sería su toma de posesión.

"Vamos a ganar la Presidencia de la República. Vamos a tomar posesión. Me van a tener que entregar, aun con los dientes apretados, la banda presidencial.

"Nada más imagínense lo que vamos a vivir el 1 de julio, en la noche, como a las 7, 8 de la noche, cuando empiece a correr la noticia por todo México y por el mundo: triunfó la coalición Juntos haremos historia, fiesta nacional. Lo quieran o no lo quieran, la mafia va pa' fuera", exclamó ante sus simpatizantes.

Antes, López Obrador se reunió con integrantes de la Unión Regiomontana de Transportistas Mexicanos, quienes expusieron las condiciones en que laboran.





