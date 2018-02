“A cuidar casillas en NL por mala experiencia en 2006”: AMLO

Monterrey

Tras asegurar que en elecciones presidenciales anteriores fue víctima de fraude en Nuevo León, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en 2018 defenderán los votos con representantes en todas las casillas de la entidad.

El candidato de Morena se reunió a puerta cerrada con militantes de la entidad en el salón México de Cintermex, donde aseguró que trabajan en la estructura que defenderá los votos en las elecciones del 1 de julio.

Aseguró que durante los comicios federales de 2006 vivió una mala experiencia al detectar 300 mil votos falsos en la entidad, y señaló a Natividad González Parás, entonces gobernador de Nuevo León, como cómplice de dicha situación pues, dijo, “hizo una alianza para apoyar en el fraude a Calderón”.

Agregó que hubo un caso en el municipio de Guadalupe donde la totalidad de los votos fueron para Calderón e incluso dijo que los ciudadanos inscritos eran menos que los que sufragaron.

“Aquí en Nuevo León, por no tener la vigilancia de las casillas abusaron; hubo una casilla, no se me olvida y por ahí está el dato, donde había 500 ciudadanos inscritos en el padrón, y votaron 600 por Calderón. No se midieron, fue un fraude descarado, entonces ahora tenemos que tener representantes en las casillas”, comentó.

López Obrador dijo que la meta es tener listos 600 mil ciudadanos en todo el país para poder realizar la defensa del voto, a razón de cuatro por casilla.

“Si no hay representantes en la casillas se rellenan las urnas, se falsifican las actas, se hace fraude electoral, entonces preparando para cuidar las más de 150 mil casillas que se van a instalar, hay que tener cuando menos 600 mil ciudadanos, ya estamos avanzando para tenerlos todos, en cada casilla cuatro, dos propietarios y dos suplentes”, dijo.

AMLO señaló que hay encuestas que reflejan que la intención de voto en Nuevo León le favorece, y resaltó que ve más entusiasmo por parte de la ciudadanía debido al hartazgo que hay hacia PRI y PAN y a la decepción de la población por las candidaturas independientes. “Ahora vamos a ganar en Nuevo León”, expresó.

Reunión con empresarios

López Obrador se reunió con alrededor de 500 empresarios de Nuevo León y de la región en un hotel del sur de la ciudad, donde presentó sus propuestas de gobierno.

Aunque la reunión fue a puerta cerrada, algunos empresarios revelaron que algunos de los temas que se abordaron fueron la inseguridad y la corrupción, así como el fiscal, muy importante para la iniciativa privada del estado.

Algunas de las propuestas que el candidato hizo durante el encuentro —que duró más de dos horas— fueron eliminar las pensiones a los funcionarios y no subir más los impuestos.

Sin embargo, algunos empresarios, como Humberto Treviño, del ramo industrial, aseguraron que los planteamientos eran “muy vagos”, como cuando se refirió a no elevar los impuestos y no hacer reformas fiscales “a cada rato”.

Otros resaltaron el momento en que se le cuestionó a López Obrador sobre la postulación del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, acusado de un presunto desvío de 55 millones de dólares, como candidatos plurinominal de Morena al Senado.

Dijeron que en el momento en que AMLO defendió la decisión de integrarlo como candidato, “los perdió a muchos”.

El tabasqueño estuvo acompañado por Alfonso Romo, su enlace con el sector empresarial en el país y quien organizó la reunión, así como por Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña.

Entre los asistentes destacados a la reunión estuvieron Malaquías Aguirre López, director general de Gama, además del empresario coahuilense Armando Guadiana Tijerina, quienes siempre han mostrado su apoyo a AMLO.

También acudieron el ex sub secretario de Energía estatal Gregorio Canales, y el doctor Luis Galán Wong, ex rector de la UANL.

Quien criticó la reunión de López Obrador con el sector privado de Nuevo León fue Álvaro Fernández, director general de Alfa, luego de que el candidato publicara un tuit donde calificaba de “muy bueno” el encuentro.

Fernández citó el tuit con el mensaje: “Y con qué empresarios te encontraste?”, respuesta que fue criticada por un usuario de nombre Antonio Romero, quien aparentemente es director de la empresa regia Petrolifting.

“No subestimes Álvaro no soy porrista de AMLO pero te ves muy soberbio o piensas que solo grupo alfa existe en NL”, escribió Romero.

“Quiten a Anaya y a Meade”

En otro tema, López Obrador, “aconsejó” quitar a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya de sus candidaturas antes del 11 de marzo, porque están metidos en problemas y escándalos de corrupción, y por ello van a tener un descenso.

“Ellos (Meade y Anaya) están metidos en un problema serio, porque están acusados de corrupción, y vengo recomendando que antes del 11 de marzo, que se vence el plazo, deberían de quitarlos, porque se van a seguir cayendo, se van a desfondar por completo”, aseguró.

Claves

CCE, resistencia

• De haber diferencias con el futuro Presidente, el sector empresarial dialogará, y de no llegar a acuerdos, se resistirá debido a que no habrá soluciones reales para el país, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

• En conferencia de prensa, el líder del organismo afirmó: “Si hubiera desacuerdos significativos y no llegáramos a un consenso, resistiremos porque no serán las soluciones que creemos buenas para el país”.