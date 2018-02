AMLO critica a Silva-Herzog... y se le van encima

México

Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, y el politólogo y académico Jesús Silva-Herzog Márquez protagonizaron una discusión a través de Twitter, después de un artículo de opinión difundido por el colaborador de MILENIO Televisión, en el que acusa al tabasqueño de pasar del sectarismo al oportunismo.

En el artículo “AMLO 3.0”, Silva-Herzog reprueba las adhesiones de personajes de otros partidos al movimiento de López Obrador y lo acusa de ser “un político sin nervio ideológico ni criterio ético para entablar alianzas”, también señala que “al caudillo le sirven los foxistas, los calderonistas, los zedillistas, los salinistas...”.

El tabasqueño tardó en reaccionar. Fue hasta las 14:13 horas de ayer cuando soltó su primer tuit. “Hace tiempo que Jesús Silva-Herzog Márquez me cuestiona con conjeturas de toda índole. Hoy, en el periódico Reforma, me acusa sin motivo de oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar a la mafia del poder, a sus secuaces y articulistas conservadores con apariencia de liberales”, escribió.

A las 16:36 horas, Silva-Herzog reviró. “Ojalá aceptara alguna vez, don @lopezobrador_ que la discrepancia no es inmoralidad. Criticarlo a usted no es entregarse a la mafia. Si no aceptamos que hay razones para el desacuerdo, el diálogo no tiene sentido”, le respondió.

Minutos después, agregó un comentario citando al filósofo Alejandro Rossi. “Lea a Alejandro Rossi, @lopezobrador_ El talante liberal es la convicción de que un error intelectual no supone necesariamente un defecto moral. De esa premisa... se desprende la verdadera tolerancia intelectual, tan distinta a la aceptación cobarde o a la incapacidad crítica”.

El historiador Enrique Krauze entró en la discusión a las 17:30 horas, al publicar dos frases en respuesta al tuit de López Obrador. “El mesianismo condena. El liberalismo debate”.

Casi una hora después, a las 18:41 horas, el aspirante presidencial arremetió contra Krauze. “Enrique Krauze: en buena lid y con todo respeto, tú también eres de aquellos profundamente conservadores y que simulan, con apariencia de liberales. Y por supuesto que acepto la crítica y respeto el derecho a disentir”, tecleó.

A las 19:02, Krauze respondió: “Andrés Manuel López Obrador: en buena lid y con el mismo respeto, creo que tu concepto de liberalismo está profundamente equivocado. Hallemos el espacio para debatirlo”.

Hasta el cierre de esta edición, el líder de Morena ya no le respondió a Krauze.

Sin embargo, a las críticas contra el tabasqueño en la red social se sumaron periodistas y políticos, así como otras figuras públicas, como Carlos Puig, Joaquín López Dóriga, León Krauze, Denisse Dresser, Héctor de Mauleón, Mony de Swaan y Luis Carlos Ugalde, entre otros, así como los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.