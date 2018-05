AMLO ofrece ser el "guardián del presupuesto"

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció ser "guardián del presupuesto", a fin de que "los políticos corruptos no se roben el dinero público".

Durante un mitin en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el tabasqueño dijo que se ha entercado en acabar con la corrupción y con "bandidaje oficial", y a eso se dedicará en caso de la ganar la elección presidencial.

"Y no se preocupen, que de dónde va a salir el dinero, que no se va a poder financiar el desarrollo de México. Hay dinero, hay presupuesto suficiente y es cosa nada más de que no se lo roben y a eso me voy a dedicar, voy a ser guardián del presupuesto, nadie se va a robar el dinero del presupuesto.

"Tengan confianza, se va a acabar el bandidaje oficial, ya ven cómo soy perseverante, hasta mis adversarios lo saben, que soy terco, soy necio, ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción y se va a acabar la corrupción en el país", exclamó.

El tres veces candidato a la Presidencia de la República aseveró que gobernará con "el ejemplo", y reiteró que está en contra de la propuesta del aspirante independiente, Jaime Rodríguez, El Bronco.

También criticó que las autoridades en este municipio, gobernado por el PRD, entreguen "dádivas", a fin de conseguir el voto para la jornada electoral del 1 de julio.

"No se debe de proceder de esa forma, eso es totalmente inmoral, entregar materiales de construcción, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, migajas, el pueblo ya no quiere dádivas, no quiere migajas, el pueblo lo que exige y tiene derecho es a que haya justicia", subrayó.

JOS