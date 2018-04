El 1 de julio será “cayuco’ completo para Morena”

México

Andrés Manuel López Obrador aseguró que los comicios del 1 de julio será “cayuco completo” para la coalición que encabeza, en referencia a la expresión “carro completo”, que, dijo, no utiliza por ser del “Prian”.

Durante una gira por Chiapas, el tabasqueño subrayó que para concretar lo anterior, durante los distintos mítines está llamando a que voten por todos los candidatos de la alianza Juntos Haremos Historia.

“Siendo realistas podemos ganar las nueve gubernaturas (...) En el Congreso, la mayoría: la Cámara de Diputados y Senadores, así vamos, no me gusta lo de carro completo, pero como estamos aquí, va a ser cayuco completo.

“Y aún nos falta tiempo, dos meses, y la gente nos va a dar el apoyo por completo, por entero, porque no es cualquier elección, es para transformar al país”, enfatizó.

Luego de encabezar un mitin en el municipio de Palenque, el tres veces candidato presidencial afirmó que los partidos se están “desfondando” en la contienda, pues tanto dirigentes como militantes de todos los institutos políticos se están uniendo a su candidatura.

“Lo que está sucediendo es que se están desfondando los partidos, se nos están uniendo dirigentes de la CNC, se nos están uniendo dirigentes del PAN”, recalcó.

López Obrador destacó casos como el de los ex presidentes nacionales del PAN Germán Martínez y Manuel Espino, aunque, dijo, “hay muchos legisladores, presidentes municipales y vienen más”.

Acompañado por primera vez de Eduardo Ramírez Aguilar, quien fuera aspirante a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México y ahora busca un escaño para el Senado por Morena, el tabasqueño afirmó que en Chiapas el PVEM les está dando “el mismo apoyo” que PAN y PRI.

Por lo que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia calificó de “lamentable” la situación en que se encuentran Ricardo Anaya y José Antonio Meade de quienes, dijo, “no quisiera estar en sus zapatos.

“Es también muy lamentable la situación de Anaya y de sus patrocinadores y de los intelectuales alcahuetes. Crearon una atmósfera artificial pensando que les iba a funcionar la publicidad.

“Lo que no se puede hacer en política es el ridículo, prepararon toda la faramalla del debate, increíble, escribiendo todos que Anaya había ganado y que iniciaba una etapa nueva, resulta que según las encuestas, crecimos después del debate”, abundó.

Respecto al documental Populismo en América Latina, López Obrador lo calificó de “bodrio, asqueroso y fascistoide”, y retó a los productores que si daban a conocer quién lo había mandado a hacer, él lo transmitiría en sus redes sociales.

“Sería bueno que hagamos un acuerdo con los productores de ese documental: los convoco a que digan quién pagó, porque costó 100 millones de pesos y tienen 100 millones más para difundirlo.

“Si ellos dan a conocer, porque además es un asunto legal, tienen que informarle al INE quién lo financió, yo se los transmito en mi Face(book), no me preocupa porque es como tomarse un Tafil, es muy aburrido”, expuso.

López Obrador reiteró que es parte de la guerra sucia, así como las botargas del ex presidente venezolano Hugo Chávez, que aparecieron en el arranque de campaña del candidato a gobernador de Veracruz de Morena, Cuitláhuac García.

“Da hasta, no sueño, ternurita (la guerra sucia). No quiero parecer arrogante, quiero actuar siempre con humildad, he aprendido que el poder es humildad, que solo funciona y se convierte en virtud cuando se actúa con humildad, pero la verdad es que sí me divierto, pero no me quiero pasar de la raya”, aseveró el abanderado presidencial de Morena, PT y PES.