AMLO promete sacar a los campesinos de la pobreza

Puebla

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que el llamado huachicoleo inició porque el gobierno abandonó el campo, y eso llevó a mucha gente a tomar esas conductas ilícitas, “pero obligados por las circunstancias.

“Aquí en Palmar de Bravo hay mucha vocación por el trabajo agrícola, conozco bien toda esta región de Puebla y sé que trabajan desde la mañana hasta la tarde, todo el día sembrando, trabajando.

En el municipio, que forma parte del llamado Triángulo Rojo por la extracción ilegal de combustible, el tabasqueño expresó: “¿Qué es lo que ha pasado? Tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan, pero ahora va a haber apoyo del gobierno para sacar a los campesinos, a los productores de la pobreza y de la marginación y nadie va a verse en la necesidad de dedicarse a actividades ilícitas porque van a tener trabajo”, expresó.

El aspirante presidencial de Morena, PT y PES atribuyó el encarecimiento de los combustibles a la corrupción.

“Está de moda hablar de los huachicoleros, pero se les olvidan los huachicoleros de arriba: la banda que más roba es la de Los Pinos y para que quede claro, el huachicolero mayor es (Enrique) Peña Nieto”, exclamó.

De ganar la Presidencia, ofreció construir dos refinerías, una de ellas en Dos Bocas, Tabasco, “porque de ahí sale un millón 200 mil barriles diarios de petróleo para exportación.

“De esta manera se resolverá el problema de los energéticos (...) y yo calculo que en tres años se va a dejar de vender petróleo crudo”, planteó.

Pura faramalla

Antes, en Zoquitlán, Puebla, el tabasqueño calificó de faramalla la disputa entre el gobierno federal y el de Chihuahua, los cuales alcanzaron diversos acuerdos este sábado.

Aseguró que ambas administraciones en realidad lo que hicieron fue desviar la atención y hacer propaganda para Ricardo Anaya y José Antonio Meade, respectivamente.

“Lo único que ha hecho Corral es pintar de azul las casetas de cobro (...) y, desgraciadamente, ha aumentado mucho la violencia, Entonces, hizo toda esta faramalla para desviar la atención y hacerle propaganda a Anaya.

“Como también Meade participó en ese fraude electoral, pues les convenía a los del gobierno entenderse, y por eso se arreglaron, pero son lo mismo”, aseveró ante simpatizantes de la región de la Sierra Negra.

Respecto a las publicaciones que relacionan a Anaya con desvíos de recursos, AMLO lo calificó de “mafiosillo”, y afirmó que si a los integrantes de la mafia “no les sirve” el precandidato priista, van a apoyar al del Frente.

“Tiene un buen maestro: Diego Fernández de Cevallos. Hace un tiempo yo dije que era un aprendiz de mafioso y ya Diego lo convirtió en mafiosillo. O sea, ya escaló en la mafia del poder.

“¿Quién está detrás de Anaya? Salinas y Diego. La mafia del poder, estoy seguro que si se les cae más Meade, se van a ir a hacer el acuerdo a favor de Anaya, ya lo dije, para abril o para mayo se van a unir, pero les vamos a ganar”, aseveró durante el tercer día de gira por Puebla.

Sin embargo, el tabasqueño descartó preocuparse por la candidatura de Anaya.

“La gente no quiere corrupción y no quiere simulación; no quiere a la mafia del poder y no se va a dejar engañar.

“Estamos arriba con bastante ventaja (en las encuestas), pero además la gente quiere el cambio, ya está ansiosa porque llegue el día de la elección el 1 de julio, quieren tachar a los corruptos”, subrayó.