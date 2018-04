Adversarios no se atreverían a subir a una avioneta así: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador rechazó tener conocimiento de los señalamientos de corrupción en contra de la persona que le facturó el servicio de la avioneta en que viajó esta semana en Sonora.

Luego de encabezar un mitin en la delegación Milpa Alta, el candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia' destacó que la guerra sucia está "a todo lo que da, se está intensificando, pero no pasa nada".

"Pobre, él dio el servicio, es una avioneta de 1968, Cessna, para seis pasajeros, no se miden éstos, no se atreverían ellos a subirse a una avioneta así. Esa avioneta no la tiene ni Trump", ironizó.

-¿Conoce a quienes emitieron la factura, o sabía de estas investigaciones?, se le preguntó al tabasqueño.

-No, pero están en su derecho nuestros adversarios de cuestionarnos, yo soy respetuoso del derecho a disentir, además siento que están haciendo su luchita, reviró.

López Obrador enfatizó que debido a la ventaja que tiene en las encuestas "están desesperados", e incluso aseguró que aunque se unieran el resto de los candidatos no lo alcanzarían en las preferencias electorales.

"Ahora andan hablando de que se van a unir, pues que se unan, ya nosotros tenemos preparado todo para que no nos ganen ni unidos, o sea tenemos ya la organización suficiente para defender los votos y aunque se unan no nos van a vencer porque cuando arriba den la orden de que se unan, hasta en el caso de que declinaran tres, que quedara nada más uno, los que votarían ahora por ellos no les harían caso".

-¿Votarían por usted?

- Yo creo que más de la mitad de la gente que ahora apoya a ellos.





VJCM