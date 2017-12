Dice AMLO que no le molesta que lo llamen 'peje'; "estoy orgulloso de mi origen"

México

El precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, liberó a un pejelagarto que un simpatizante le regaló y sostuvo que siempre estará orgulloso de su origen y su acento tabasqueño.

"A veces dicen que me enojo porque me llaman 'peje', pero no, busquen en el diccionario lo que es peje y se van a llevar una gran sorpresa".

Antes de despedirse de su gira por Tabasco, el abanderado para la contienda presidencial por Morena-PT-PES liberó al pejelagarto que le obsequiaron el miércoles en el Río González que desemboca al Golfo de México.

"Yo estoy muy orgulloso de mi origen, de mi tierra, de mi agua, de mis costumbres, de mis tradiciones, de mi lengua, del hablar de Tabasco, pude haber mejorado mi dicción, me pude haber inscrito en una academia para no hablar tabasqueño, pero no, eso no lo voy a perder nunca, llevo a Tabasco prendido en el corazón, es mi gran orgullo", afirmó al pedir preservar la especie tradicional de su tierra.

López Obrador concluye hoy su gira por su estado después de visitar diez municipios como parte de su precampaña.

Estoy en Tabasco y me siento como pez en el agua https://t.co/BEDALzOW8z — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de diciembre de 2017