Ebrard ayudará a cuidar el voto, no busca cargo: AMLO

Hidalgo

El papel de Marcelo Ebrard en la campaña no será un cargo público sino cuidar el voto, afirmó Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición "Juntos haremos historia", conformada por Morena, PT y Encuentro Social.

"No anda él (Marcelo Ebrard) buscando cargos ni candidaturas, lo que quiere es ayudar a que no nos roben el voto", afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Insiste AMLO en diálogo con todos, incluso 'narcos'

En entrevista al término de su mensaje en la plaza principal de Tezontepec de Aldama, en Hidalgo, el precandidato presidencial habló de la reaparición de Marcelo Ebrard ayer en un evento de Morena y recordó que desde hace tiempo había planteado invitarlo para la organización de las elecciones del 2018.

"Platiqué con Ebrard y quedamos que va ayudar en esta campaña en lo que pueda"



"Es bienvenido. Desde luego no le va a caer bien a Peña ni a Mancera, pero allá ellos, no les cae bien Marcelo porque le echan la culpa de que él fue el que dio a conocer la información sobre la Casa Blanca y a partir de ahí empezaron a perseguirlo, esa es la neta del planeta, como dicen los jóvenes", afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Abre AMLO las puertas de Morena a Ebrard



Aunque dejó claro que el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México no tendrá un puesto específico en la campaña, pues no busca cargos.

"No va a tener ahora responsabilidad mayor porque él está viajando, pero ya hablé con él, platiqué con él y quedamos que va ayudar en esta campaña en lo que pueda, sobre todo nos va ayudar y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito, a cuidar los votos para que no haya fraude electoral, todo el que quiera ayudar a que la elección sea limpia y sea libre es bienvenido entonces nos están ayudando para eso", dijo.





nma