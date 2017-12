INE me fisgonea a ver si digo una caballada; con PRI se hace de la vista gorda: AMLO

Tabasco

Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) "fisgonea" en sus eventos y se hace "de la vista gorda" con el PRI.

En Villa Vicente Guerrero, en el municipio de Centla, Tabasco, el precandidato presidencial de la coalición 'Juntos haremos historia' dijo a sus simpatizantes que el INE sólo está al pendiente de sus eventos y que "se hizo de la vista gorda con el caso Odebrecht que entregó sobornos para la campaña de Peña Nieto"

También, afirmó, en la elección del Estado de México en donde "a billetazos, el PRI compró al pie mayor".

"¿Y dónde están los del INE? ¡Aquí están! fisgoneando, viéndome, a ver si digo una caballada y me acaban", dijo López Obrador respaldado por los aplausos de sus simpatizantes.

Ante el llamado del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sobre el retraso de los precandidatos en sus reportes de fiscalización, el abanderado de Morena-PT-PES dijo que "los del INE, con todo respeto, son unos alcahuetes", pues, afirmó, pese a la compra de votos de otros partidos, no ha habido consecuencias.

"Los del INE no ven nada de eso, nada más andan pendientes de nosotros, son muy cínicos la verdad, con todo respeto, que si gasté 600 mil pesos en no sé cuántos actos; nosotros actuamos siempre con transparencia y con honestidad, no vamos a ocultar nada, pero ¿por qué nada más se están fijando en nosotros? ¿por qué el presidente del INE Lorenzo Córdova aceptó la propuesta de Meade para que el fiscal del INE sea un colaborador de Meade? ¿Cuándo se había visto eso? Realmente son muy cínicos este Lorenzo Córdova y los otros consejeros, muy falsos", dijo el aspirante presidencial.

Aseguró que Morena sí está reportando los gastos de cada uno de sus eventos "con transparencia y legalidad, porque nosotros no somos los corruptos, pues, para que quede claro".