AMLO y Meade encarnan ‘rabia social’: senadores

Ciudad de México

Los presidentes de las comisiones de la Familia, Derechos Humanos y Salud del Senado coincidieron con el diagnóstico del secretario de Salud, José Narro, de que hay una generalizada rabia social porque el gobierno de Enrique Peña Nieto falló a la sociedad con sus promesas de campaña, lo que se reflejará en las elecciones, donde José Antonio Meade perderá por culpa del PRI.

TE RECOMENDAMOS: La rabia colectiva es asunto de salud pública: Narro

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, dijo que hoy más que pensar, la gente siente esa rabia por mejores leyes que se hicieron en los últimos años y que no fueron aplicadas.

"¡Claro que las familias están enojadas! Se hicieron buenas leyes, pero la política pública no se replanteó y no se aprovecharon", resaltó la legisladora, al referir que esa rabia se refleja ya en estas elecciones y sí tiene que ver con inseguridad, con corrupción, con la falta de oportunidades y hasta con los candidatos que se eligieron.

Angélica de la Peña dijo que José Antonio Meade, al que promocionan como un candidato ciudadano e independiente, carga como una losa los escándalos de la Estafa Maestra, los escándalos del socavón, OHL y hasta el de Odebrecht, porque la gente no cree que no estuviera enterado.

"Es un buen hombre, pero la gente está muy molesta, sobre todo con el PRI, con el presidente Peña porque la corrupción ha sido práctica común en esta administración lo común de los ex gobernadores del PRI ", aseguró.

Dijo que el gobierno de Peña fue muy miope al no tomar el pulso de lo que sienten los mexicanos, "y aquí mi referencia con Andrés. Claro que la gente está enojada, se siente incapaz, se siente usada y en medio el enojo voltean a ver ¿quién es él que me puede ayudar? ¡Ah pues éste! Yo digo que esas salidas no son buenas y es lo que explica que un loco como Andrés esté alto en las encuestas, porque no hay análisis de la gente enojada".

TE RECOMENDAMOS: INE pide canalizar la "rabia social" por la vía del voto

El presidente de la Comisión de Salud, Salvador López Brito, dijo que sí hay una rabia social y es el momento que los candidatos dejen de hacer propuestas de campaña que no podrán cumplir, sobre todo las populistas, porque al final se les revertirán como en el caso del PRI, que va a perder.

El coordinador del PAN, Fernando Herrera, aseguró que hay una decepción de la política y de los políticos y en eso mucho tiene que ver el actual régimen, al que se le brindó una nueva oportunidad después de 12 años fuera del poder y no cumplió con las expectativas.

El líder panista aseguró que eso llevará al PRI a perder la Presidencia.

"A eso se debe el mal humor social, el enojo contra la clase política y sobre todo contra la gobernante. La inseguridad, la precariedad económica, son factores que siguen permeando dentro de la sociedad y que no se pueden excluir. Yo creo que nadie lo duda, el PRI no tiene posibilidad alguna de ganar y eso ya no está a discusión, lo que sí está a discusión es quien puede ganarla y el PRI no va a ser porque el presidente será Ricardo Anaya".

El senador independiente y presidente de la Comisión de la Familia, José María Martínez, dijo que este gobierno falló al no colocar precisamente a la familia como eje de la política pública, con una educación emocional que permita la convivencia, sobre todo en los jóvenes tan metidos en la tecnología y que se han apartado de la convivencia.

Llamó a los candidatos a poner a la familia como ejes de sus propuestas y recuperar la confianza en las instituciones con planteamientos serios, lejos del encono y la personalización, de otro modo prevalecerá el clima de resentimiento social, "que como dijo Carlos Marín, ya es un encabronamiento".









OVM