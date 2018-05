AMLO pide oír todas las voces por legalización de drogas

Ciuad de México

El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso escuchar todas las voces para discutir la eventual despenalización del consumo de drogas.

"Todos los temas se deben de analizar. Afecta más a la salud el alcoholismo, el tabaquismo, que el uso de ciertas drogas, y que al prohibirse el consumo de esas drogas se desata más violencia. ¿Por qué no tratar y por qué no aprobarlo y llevarlo a cabo escuchando todas las voces? Lo único que me preocupa que no por estas medidas dejemos de atender las causas.

"Si hay delincuencia se cierra una actividad y cambia de ramo, la delincuencia se dedica a otras cosas y mi preocupación es que la crear, por ejemplo, el comercio de la droga se agrave más otro tipo de delitos, lo mejor es atender las causas, lo estructural, llegar al fondo sin dejar de considerar estas medidas", dijo durante su participación en el Diálogo por la Paz y la Justicia.

El evento es organizado por la Universidad Iberoamericana y fueron convocados todos los aspirantes a la presidencia para conversar con representantes de casi 60 organizaciones de víctimas de violencia.

López Obrador presentó diez propuestas para combatir la violencia y la inseguridad, entre ellas Respeto a los derechos humanos, terminar con la corrupción en el proceso de impartición de justicia, fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y la aplicación de la Ley General de Víctimas y la Ley General de Desaparición Forzada.

El candidato eludió responder si va por la abrogación inmediata de la Ley de Seguridad Interior; "ni sí ni no", dijo.

López Obrador dijo que para iniciar el proceso de reconciliación convocará a autoridades religiosas y representantes de la sociedad civil para elaborar un plan integral de pacificación.

"Vamos a convocar desde el 1 de julio al 1 de diciembre a una reunión a autoridades religiosas, vamos a invitar al Papa, al secretario general de la ONU, a representantes de la sociedad civil, para que con especialistas nacionales elaboremos un plan conjunto para conseguir la paz en el país, con justicia y con dignidad", dijo.

También dijo que buscará integrar al padre Alejandro Solalinde, activista y defensor de los derechos de los migrantes

"Vamos a tener gente honorable. Olga Sánchez Cordero su tema principal en Gobernación va a ser la defesa de los derechos humanos. Me gustaría que el padre Solalinde fuera el encargado de los derechos humanos y que Javier estuviera en la comisión para encontrar a los desparecidos", aseguró el ex líder nacional e Morena.

López Obrador dijo que los representantes de la sociedad civil serán convocados para el proceso de pacificación, pero no especificó quiénes, porque, dijo, algunos son cómplices para que no haya transparencia ni rendición de cuentas.

"Se disfrazan como miembros de la sociedad civil, hacen propuestas y al final son instrumentos para que no haya ni transparencia ni combate a la corrupción. El INAI es un fracaso, casi al inicio, lo primero que resolvieron fue mantener al secreto los impuestos condonados a los grandes contribuyentes y lo último que han hecho es declarar que van a mantener en secreto el caso de Odebrecht", destacó.

Por la tarde, López Obrador realizará una gira en el Estado de México .













