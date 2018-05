Tras elección, AMLO buscará a Peña para analizar NAIM

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador rechazó estar cerrado a discutir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), e incluso planteó el concesionar la obra a empresarios como Carlos Slim.

Al ser cuestionado por la ex secretaria de Turismo, Silvia Hernández, el tabasqueño aseveró que si se continúa con la construcción del NAIM la mitad de la inversión pública del próximo año sería sólo para esa obra.

López Obrador reiteró que de ganar los comicios del 1 de julio, "a los dos días", se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto para tratar el tema.

"Al día siguiente de la elección, o a los dos días porque al día siguiente vamos a estar desvelados, a los dos días voy a estar tocando la puerta de los pinos porque quiero hablar con el presidente Peña Nieto y un tema que llevo para tratarle es este tema del aeropuerto para que de inmediato se conformen los equipos para la revisión, el análisis de lo que más conviene", aseguró López Obrador.

Durante su participación en el Foro Nacional de Turismo, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que está de acuerdo en resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto, pero "sin gasto o inversión excesiva y sin corrupción".

"Vamos a que se dialogue con los empresarios, con los contratistas, con todos los que intervienen, inclusive respaldando inversiones, a quien haya invertido en bonos, pero revisar cuál es la mejor opción", detalló.

El abanderado de Morena, PT y PES también acusó que sus adversarios de querer manipular este caso por la contienda presidencial, pero se comprometió a resolver el problema "buscando que sea lo más eficaz, lo que técnicamente sea más adecuado".

"No es cerrarnos, de ninguna manera, es buscar lo que más le conviene a México y hablar con los empresarios. Cuando salió Carlos Slim a decir que era un gran negocio, adelante, ¿por qué no lo hace con su dinero si es un gran negocio? y la verdad, ¿por qué no se concesiona?













OVM