AMLO invita a Sicilia y a Solalinde a pacificar el país

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que con una "concepción muy reaccionaría", los últimos gobiernos han "militarizado" la estrategia de combate a la inseguridad.

Al participar en el foro Diálogo Por la Paz y la Justicia, el tabasqueño enfatizó que esa estrategia "ha resultado un absoluto fracaso", por lo que se pronunció por modificarla y atender las causas que originaron la violencia.

Ante colectivos de familiares víctimas de delito, el tres veces candidato presidencial detalló que otro cambio que debe aplicarse es la capacitación policial, la cual, dijo, tiene que ser a partir de moralizar.

"La capacitación tiene que ser a partir de moralizar, de imprimir valores, no sólo es la técnica policial o policiaca, sino los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros.

"Si el Presidente se dirige a ellos por regiones, a 20 mil, a 30 mil, a 50 mil y les habla que tenemos todos que ayudar en la reconstrucción de México, en el renacimiento de nuestro país, y que todos tenemos que ayudar, tenemos que ser profundamente humanos", explicó.

En el museo de Memoria y Tolerancia, López Obrador también se pronunció porque las instancias del gobierno en la materia sean atendidas por "gente con buenos sentimientos", y en particular señaló al padre Alejandro Solalinde y al poeta Javier Sicilia, ambos asistentes al encuentro.

"Me gustaría, nada más que la ley no lo permite y ellos no aceptan, que el padre Solalinde fuera el encargado de los Derechos Humanos y que Javier estuviese en la comisión, ayudándonos para encontrar a los desaparecidos.

"Quiero el apoyo de gente buena, gente con buenos sentimientos, nosotros en esencia lo que buscamos es que se lleve a la práctica la máxima filosófica que viene de lejos desde antes del cristianismo, queremos que se aplique el amor al prójimo, luchamos por el bienestar material y el bienestar del alma. queremos justicia, queremos felicidad, queremos amor", detalló.













OVM