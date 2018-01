Con Vallejo, AMLO ya empezó con su amnistía: Margarita

Ciudad de México

Margarita Zavala acusó que Andrés Manuel López Obrador ya puso en marcha su plan de amnistía con el ex gobernador Fausto Vallejo, quien hoy dio a conocer que renunciará al PRI para buscar la alcaldía de Morelia por un nuevo partido que podría ser Morena.

En entrevista radiofónica, Vallejo aseguró que tenía invitaciones de varios partidos, por lo que tiene hasta el miércoles para definir con cuál va. “Puede ser entre Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo”, señaló.

.@lopezobrador_ ya empezó su amnistía con el mismísimo Fausto Vallejo, quien fue un gobernante ausente e incapaz, que renunció cuando se conoció de su colusión con el narco. Su paso por el gobierno de Michoacán derivó en la más grave crisis de seguridad de que se tenga memoria. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 8 de enero de 2018

Al respecto, la aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia criticó al aún priista, pues fue “un gobernante ausente e incapaz, que renunció cuando se conoció de su colusión con el narco”.

Agregó que su paso por el gobierno de Michoacán derivó en la “más grave crisis de seguridad de que se tenga memoria”.

Previamente, López Obrador dijo que no cree que se dé la postulación del ex gobernador de Michoacán, ya que se debe cuidar la imagen del partido, pero pidió no satanizar a nadie, pues “se puede escuchar a todos y ser respetuosos”.

Insistió que cuando hay antecedentes de corrupción en aspirantes a ocupar algún cargo no se debe permitir su participación, “porque Morena es un referente moral, y tiene que cuidar mucho su imagen”.

Aclaró que las candidaturas de Morena las resuelven los comités estatales y el nacional y en caso de no haber consenso se realizan encuestas.





