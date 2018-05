“Si AMLO me dijo ‘corrupto’, me voy; si no, que renuncie Anaya”: Alfonso Romo

En respuesta a una alusión personal en el primer debate de presidenciales, Alfonso Romo, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, desafía a Ricardo Anaya, quien “miente y difama”, a probar que en un libro sobre el Fobaproa el tabasqueño lo tachó de corrupto: “Si lo demuestra, yo renuncio; si no, que el panista renuncie a la candidatura”.

En entrevista con MILENIO, el empresario asegura que ya habló con los miembros de la cúpula de la iniciativa privada para llegar a acuerdos y entendimiento, después del desencuentro de la semana pasada, y comenta que no le gusta la palabra “cancelar” en relación con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sino más bien “solución”.

Romo no ve un “problema de seguridad” con López Obrador, de hecho dice sentirse más seguro cuando viaja con él, y adelanta una certeza: “No seré jefe de gabinete”.

Hoy inicia Andrés Manuel el día con un desplegado donde más de 300 organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial le piden diálogo respetuoso, constructivo. ¿Cómo leen este nuevo comunicado?

El desplegado dice lo que nosotros creemos. No tengo duda y lo puedes ver en el plan nacional que acabo de presentar, que en la política industrial que plantea Andrés Manuel es central, hay que crear más empresas para tener mejores empleos. En cuanto al diálogo, totalmente abiertos. Se han exacerbado las posiciones de los dos lados, pero quiero mirar para el futuro, crear un ambiente de confianza…

Y de diálogo.

Ya conversé con Juan Pablo Castañón, con Gustavo de Hoyos, con Eduardo Tricio, y vamos a sentarnos.

¿Hay una fecha para reunirse?

El 15 o 16 de mayo vamos a asistir a la asamblea de la Coparmex, espero reunirme con todos, volver a iniciar estas pláticas.

¿Qué porcentaje de empresarios son los que están con resistencia…?

Yo creo que no llega ni a 1 por ciento... Y les digo que estén tranquilos, con todo cariño, con todo respecto, el verdadero peligro para México es seguir como estamos.

En el debate presidencial, Ricardo Anaya dijo que AMLO lo llamó a usted “corrupto” en un libro sobre el Fobaproa.

En ese libro que él menciona, de hecho menciona la página 33, ni en esa página ni en todo el libro me acusó de corrupto. Yo le voy a proponer algo al candidato del PAN y del PRD: que si Andrés Manuel en ese libro dijo que yo era corrupto, yo renuncio a la campaña; pero me gustaría que, porque él tenía la hoja y él la leyó, y en la hoja no dice que yo soy corrupto, si él tiene el carácter que él renuncie. A él le gustan mucho los retos, encarar. Si a mí me dijo Andrés Manuel “corrupto” en ese libro, yo renuncio.

Ingeniero, hay posiciones por lo menos confusas al interior del equipo de López Obrador como en el caso del nuevo aeropuerto. ¿Se cancela o se revisa?

Andrés fue muy claro: vamos a revisar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas dudas desde el punto de vista financiero, técnico y ecológico. Si en un principio dijo “cancelar”, nos sentamos todos en el equipo a decir que vayamos a revisar dónde estamos y adónde vamos con esta obra, este país es muy grande, hay muchas dudas, por eso propusimos mesas de negociación, después se pararon, nosotros no, y ahora decimos que nos sentemos. Le hicieron una pregunta en la asamblea de Banamex de si estaría dispuesto a concesionarla y dijo que sí. Lo que no quiere hacer, no puede ser que toda la inversión pública sea en uno, dos o tres proyectos. Si hay postores para que lo construyan lo vemos, estaremos abiertos para llegar a una solución que sea beneficiosa para todos los mexicanos.

¿No ve la cancelación?

Yo no veo la cancelación. A menos de que sea un absurdo y que no le quieran entrar otros, entonces plantearíamos otra solución, pero lo que sí veo es una solución. No me gusta la palabra “cancelación” …

La reforma energética, Andrés Manuel ha sido tajante en decir que se va a echar para atrás.

No, no, no. En la reforma energética vamos a revisar concretamente los contratos que se han licitado y lo que no sea benéfico lo tenemos que renegociar. Lo que esté bien, lo vamos a dejar, lo que esté regular, lo vamos a ajustar y lo que esté mal, lo vamos a quitar. De los contratos hasta ahorita lo que yo he leído es que están muy bien hechos, yo hoy no veo un problema en las grandes licitaciones. Si Andrés Manuel en su programa quiere cero deuda y bajar el déficit a cero, y el país está tan rezagado en educación, salud, infraestructura… y Pemex no está en una condición financiera, sí necesitamos de la inversión para sacar este país adelante, privada, lo que no queremos es un Odebrecht.

¿Qué pasa con el tema de la amnistía?

Es un problema muy polémico y técnico que se ha desvirtuado, se ha prostituido. Alfonso Durazo está formando un grupo de expertos de todas las disciplinas, es un tema muy complejo. El objetivo es pacificar el país. Amnistías ha habido en todo el mundo, temporales, pero amnistía para quién. No vamos a sacar a los grandes capos y criminales que han matado, pero a los agricultores de Guerrero, que si no siembran algo se mueren de hambre, los vamos a victimizar en el bote, mejor por qué no les damos una tregua para darles otros vehículos de crecimiento económico y de sustento a sus familias.

¿Va a ser jefe de gabinete?

No quiero ser jefe de gabinete y no voy a ser...

¿En su horizonte ven posibilidad de no triunfo?

Hoy no lo veo, porque no es solo AMLO, es todo un movimiento, podemos ganar hasta el Congreso.

*Coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador