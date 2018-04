Alertan a Peña que AMLO venderá su avión; no es suya ni mía, dice

Ciudad de México

Usuarios de Instagram advirtieron al presidente Enrique Peña Nieto que Andrés Manuel López Obrador venderá "su nave", pues así lo reiteró en el debate de este domingo e incluso dijo que ya se lo ofeció a Donald Trump.

En la imagen publicada en esa red sobre su llegada a Hanover, Alemania, donde inició su gira por tres países de Europa durante cinco días, Peña Nieto recibió cientos de comentarios y entre ellos destacó el de Gabriel González Pradal.





Nuestra llegada a Hannover... 👫 Una publicación compartida por Enrique Peña Nieto (@epn) el Abr 23, 2018 at 12:46 PDT

El usuario comentó en la imagen: "Cuidado, @EPN que el AMLO ya anda ofreciendo su nave", pero el Presidente sorprendió con su respuesta.

Peña Nieto escribió: "No es suya ni mía", respuesta con la que ganó 800 likes.

Además, generó que otros usuarios comentaran la imagen más de 500 veces.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha sostenido que el avión presidencial es un exceso y "una fantochería" y que de ganar las elecciones, venderá la flotilla y el avión presidencial y que viajará en vuelos comerciales.

Ayer durante el debate presidencial reiteró su propuesta, por lo que el independiente Jaime Rodríguez Calderón lo cuestionó por andar vendiendo lo que no es suyo, ya que aún no son las elecciones y no ha ganado la Presidencia.





EB