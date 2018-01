Alejandra Barrales pide a Morena moderar discurso para evitar violencia

Ciudad de México

La precandidata del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, pidió a sus contrincantes de Morena moderar su discurso para evitar la violencia en las precampañas en la ciudad.

Después de los hechos violentos en la delegación Coyoacán, donde funcionarios de la demarcación intentaron reventar un mitin de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Barrales aseguró que el lenguaje que utiliza el partido político de Morena es radical y polariza y que en cambio, ella procura cuidar su discurso y ser conciliadora.

"El lenguaje radical, el tratar de polarizar, también se presta a generar violencia, no lo digo yo, está probado, no en específico con ellos, cualquiera que utilice un lenguaje que descalifique, que polarice por supuesto que está sentando las bases para que se genere división y violencia.

"Hay que recordar que la violencia no solamente es física, la violencia también es verbal, la violencia se incita y por eso me parece muy importante hacer un llamado para que la gente de Morena modere también su propio discurso, nadie gana con la división, nadie gana con el radicalismo y nos ayuda para estar en un lenguaje incluyente", dijo.

Barrales lamentó que Morena se haya negado a suscribir el pacto de civilidad al que convocó el gobierno capitalino y dijo que la negativa es una mala señal para los ciudadanos.

"Es un mal mensaje para la ciudadanía, creo que es lamentable que ésta sea la respuesta; el acuerdo que se está planteando entiendo que es un acuerdo en favor de la civilidad, de la ciudadanía, de la capital, y no es en favor del gobierno en particular ni mucho menos de algún partido; me parece que valdría la pena que lo reconsideraran, que enviáramos ese mensaje de estar a la altura, de comprometernos y de darle a los capitalinos un proceso del nivel que se merecen", afirmó después de participar en un recorrido ciclista por el Paseo de la Reforma.

Sobre la participación de los servidores públicos de la delegación Coyoacán, que fue gobernada por el ahora diputado local del PRD, Mauricio Toledo, la ex presidenta nacional del Sol Azteca dijo que corresponde a la autoridad capitalina fincar las responsabilidades correspondientes.





Posteriormente, Barrales participó en un evento organizado por militancia perredista en el Monumento a la Revolución, en donde se presentó a Atzin Batres, hija del líder de Morena en la ciudad, Martí Batres, como una de las que apoyan al PRD en la capital.