Barrales promete justicia por caso 'News Divine'

Ciudad de México

La candidata de la coalición Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales, prometió a los padres de las víctimas de la discoteca News Divine, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero, hacer justicia en caso de ganar la elección del 1 de julio, mientras que los familiares aseguraron que no permitirán que el aspirante de Morena a la alcaldía en esta demarcación, Francisco Chíguil, llegue a gobernar nuevamente.

Barrales se reunió con algunos de los padres de los 12 jóvenes que perdieron la vida en el operativo policiaco en dicha discoteca en 2008, a quienes aseguró que de llegar al gobierno capitalino se revisaría el caso.

"Nosotros no vamos a darle carpetazo a este tema, un tema que sigue vivo para las familias, un tema que sabemos que incluso ante la nula respuesta en todos estos años, sabemos que familiares de estos jóvenes, de estos niños, han elevado el reclamo, han elevado la voz a nivel internacional de tal forma que este caso, estamos enterado que a nivel internacional sigue vigente", comentó.

Barrales ofreció una conferencia de prensa frente al memorial por las víctimas del News Divine, a donde estuvieron los familiares pidiendo justicia.

Elisa Morales, madre del joven Rafael Morales quien falleció en la discoteca, aseguró que no permitirán que llegue Chíguil a la alcaldía y si es necesario, advirtió, repartirán volantes en toda la zona.

"Morena no va a llegar aquí, y no estoy de parte o en contra de ningún partido, estoy en contra de la persona que va a querer ocupar la alcaldía de GAM y es por eso que estamos aquí, no lo queremos aquí, no lo vamos a dejar llegar y vamos a pelear lo que tengamos que pelar, el dolor que hay aquí todavía es muy grande y no se nos va a olvidar, ellos dicen que no son culpables de nada, porque nos lo han dicho, si son culpables porque hay una firma en un documento".

Acompañada por otros padres, quienes portaban playeras con imágenes de sus hijos, reclamó que todas las autoridades les han fallado.

Por su parte, el presidente del PRD en la ciudad de México, Raúl Flores, dijo que hubo muchas promesas por parte del gobierno capitalino que nunca se cumplieron, además de que acusó que intentaron callar las voces de reclamo.

"Se intentó tapar con dinero, en su momento, esto, igual un poco a lo que está pasando con el Rébsamen, que se quiere dar la idea de que la vida humana se puede pagar con dinero; circularon cheques de parte del gobierno, entonces de la ciudad, liderado por Marcelo Ebrard, para tratar de acallar a los familiares, cosa que nos parece insensible", expresó.