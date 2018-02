No me mandaron a ser candidata: Alejandra Barrales

Ciudad de México

Alejandra Barrales, precandidata de la coalición "Por la CdMx al Frente" a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, señaló en una reunión con simpatizantes en la delegación Cuauhtémoc, que ella logró ser la candidata porque conoce la ciudad y no la mandaron.

"Llevo muchos años trabajando y conozco a esta ciudad, conozco a la gente y sé que vamos a ganar porque ustedes lo saben bien, no estoy aquí porque me mandaron a ser candidata, tengo muchos años trabajando, he transitado las calles de esta ciudad, la conozco, la he construido, la he padecido, soy parte del avance de esta ciudad, y tengo muy claro lo que hay que hacer para sacar adelante a la gente", indicó en su discurso.

"Y lo más importante, igual que muchas y muchas de ustedes, soy producto de la cultura del esfuerzo, porque nací en el centro de la ciudad y desde ahí conozco los sacrificios que hacen las mamás para sacar a los hijos adelante".

Aseguró que no se resignó a la historia que le querían contar con que la política no era para las mujeres, pues ya está como candidata después de muchos años.

Recordó que fue dirigente del Sindicato de Aviación, secretaria de Desarrollo Social, de Educación y de Turismo, además de diputada federal y local.

"Voy por la Jefatura de Gobierno, vamos a llegar ahí con el apoyo de todos los capitalinos, lo digo convencida de que vamos a ganar, porque he confirmado de que cuando trabajamos con convicción, con el corazón y cuando le metemos disciplina podemos alcanzar nuestros sueños".

Aseguró que es importante que la gente de la capital conozca qué se definirá el 1 de julio, y cuál es el proyecto adecuado en lo local y a nivel nacional.

Señaló en México se ha tenido un retroceso en los últimos 30 años y se "está peor" por las políticas desarrolladas, porque ahora se tiene miedo de andar en las calles, y por tener que pagar 400 pesos por un tanque de gas.

Ahora, se tiene que apostar en que no vendrá el milagro de una persona, para que salga el bueno, sino que ahora se tiene que cambiar la forma de hacer política y de ahí que naciera la coalición del PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano.

"Por eso le dimos vida a esa coalición que hoy se identifica como Frente y es muy importante que nos ayuden a pasar la voz, recorrer la ciudad para que se conozca el proyecto y que es la forma para sacar adelante a la Ciudad y que es con el Frente", añadió.





