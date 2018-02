Barrales: votar por el Frente, solución a problemas del país

Ciudad de México

La precandidata de la coalición PRD-PAN y MC para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, pidió a vecinos de Coyoacán que este 1 de julio cambien la situación de inseguridad, desempleo, falta de oportunidades para jóvenes y mujeres que se vive en México y que repercute en la capital, apoyando al Frente.

En reunión en la colonia los Culhuacanes, señaló que es muy importante la elección porque "vamos a decidir lo que queremos para la ciudad los próximos 6 años y es muy importante la reunión que estamos teniendo para que ustedes nos ayuden a informar y a pasarle la voz a la gente de qué es lo que se va a tratar esta próxima elección del primero de julio".

"Es importante para acabar con esta situación difícil que estamos viviendo en el país y que le pega también a nuestra ciudad, saben bien que hoy estamos en una situación de emergencia que por más que nos quieran decir que es normal, no es normal vivir con violencia, con inseguridad, con desempleo que está creciendo Con la falta de oportunidades para los jóvenes y los niños".

Acompañada del diputado local Mauricio Toledo y del ex jefe delegacional, Valentín Maldonado, Barrales dijo que por fortuna está convencida que hay solución y es votar por la coalición "Al Frente por la Ciudad de México".

Además, sostuvo que la gente debe ayudar a informar sobre el proyecto viejo que busca resolver los problemas de la ciudad todavía con la vieja forma de hacer política apostándole a que una sola persona sea la que resuelva los problemas del país y de la ciudad.

"Eso no funciona, ustedes lo saben bien, porque tenemos más de 30 años en donde el país no sólo no avanzado, sino que hemos retrocedido y cada 6 años vamos cruzando los dedos a ver si hay quién llega y nos sale bueno", enfatizó Barrales.

Barrales añadió que los partidos que conforman el frente tienen objetivos en común.

Comentó que de acuerdo con mediciones que han realizado van en empate técnico con Morena.

"Yegua que alcanza gana y estamos animados en esta contienda"

Por tercera ocasión desde que iniciaron las precampañas, Barrales visitó la delegación Coyoacán en compañía de Mauricio Toledo, consejero Nacional del partido y precandidatos del sol azteca que aspiran a ocupar un cargo en la demarcación.

Por su parte, Mauricio Toledo celebró la convocatoria que ha tenido Barrales en sus visitas a Coyoacán y aseguró que su partido seguirá gobernando la delegación.

"No hay duda, todas las encuestas dan arriba a Coyoacán y el bastión perredista seguirá gobernando esta demarcación. La gente apoya este proyecto joven e innovador que va a sacar adelante al país y a la Ciudad de México. Debemos ayudar al Frente y darle todo el respaldo para ganar la presidencia de la República. Desde aquí le mandamos el mensaje a Anaya; en Coyoacán tendrá todo nuestro apoyo", aseveró.

Luego de criticar a quienes dividen al país y llaman a la violencia, Toledo refrendó su compromiso con el proyecto que encabeza Alejandra Barrales.

"Debemos poner un alto a los que llaman a la amnistía, a los que llaman a la violencia, a los que llaman a la mentira, a los que dividen a un país, porque necesitamos una sociedad unida para sacar a México adelante, por eso hoy concluyo diciéndoles que no hay mejor mujer trabajadora, honesta, comprometida y luchona como Alejandra", expuso.





