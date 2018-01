Panistas arropan a Barrales en mitin de la Benito Juárez

Ciudad de México

Cientos de panistas de la delegación Benito Juárez arroparon a la precandidata del PRD, Alejandra Barrales, quien recordó que en otros comicios se peleaban y se arrancaban las mantas en las calles, pero ahora con la coalición hicieron a un lado las diferencias.

No tengan duda, voy a regresar aquí a la Benito Juárez con todos ustedes para ganar juntos esta delegación y la Jefatura de Gobierno.#PorLaCDMXalFrentepic.twitter.com/6TJ85AfMvW — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 12 de enero de 2018

En un mitin en el Parque de los Venados, la perredista dijo que para lograr el Frente a nivel nacional y en la Ciudad de México costó mucho trabajo, pero primero tuvieron que reconocer que el país vive una situación de emergencia.

"Todo cambia y lo único que no puede dejar de cambiar es la forma de hacer política, por eso es valioso que estemos aquí reunidos, esto rompe paradigmas. Aquí hay compañeros nos andábamos peleando las calles, que nos andábamos quitando las mantas de las calles", comentó, mientras los panistas lo negaban, a lo que Barrales reviró: "hay que decirlo, porque sí fue cierto. No debe darnos vergüenza ni preocupación".

TE RECOMENDAMOS: Arriola promete duplicar gasto para Ministerios Públicos

Previamente, Barrales recibió alabanzas de sus otrora contendientes: Mariana Gómez del Campo, Federico Döring, Jorge Romero y Mauricio Tabe, presidente del PAN en la capital, quien dijo que en el Frente están sumando lo mejor de su partido, de Movimiento Ciudadano y del PRD.

"No es sencilla pero sabemos que tenemos a todo el equipo conscientes de la necesidad de trabajar todos los días desde ahora sin descansar un minuto. Para hablar con todas las personas de que esta ciudad necesita al frente para salir adelante. Vamos conscientes de que las elecciones se ganan. Y no a punta de sillazos. No con victimización ni chantaje, no con división ni violencia", finalizó Tabe.





EB