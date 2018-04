Prioridad de Sheinbaum, servir a un solo hombre: Barrales

Ciudad de México

La candidata de la coalición Por la CdMx al Frente a la Jefatura de Gobeirno, Alejandra Barrales, criticó que su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, tiene como prioridad "servir" al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

TE RECOMENDAMOS: Barrales: a Sheinbaum nadie la conocía hasta que llegó AMLO

Al participar en un debate en el noticiero Despierta con Loret, con Carlos Loret de Mola, Barrales insistió en que el apoyo a Sheinbaum es por el apoyo de López Obrador y no por su trayectoria.

"Mi prioridad es servirle a la gente, la prioridad de Sheinbaum es servirle a un solo hombre; eso es lo que ha distinguido toda su trayectoria, Andrés Manuel evidentemente, yo tengo una trayectoria propia", dijo.

Ante esto, Sheinbaum aseguró que ella será la Jefa de Gobierno y presumió estar en el primer lugar de las encuestas, mientras que su contrincante del Frente y del PRI, Mikel Arriola, se diputan el segundo lugar, por lo que dijo que entiende los ataques contra ella y el partido Morena.

"El próximo gobernante de la Ciudad de México va a ser una mujer y no va a ser Alejandra Barrales", comentó, "entiendo la disputa cuando vas en segundo y tercer lugar en las encuestas, lo que se busca es permanentemente atacar”, dijo.

“Es la verdad, Mikel, te voy a comentar algo que me dijeron el otro día en un evento: Aunque Mikel se vista de seda, priista se queda”, añadió la candidata de Morena.

Por su parte, el priista criticó que 20 años de gobiernos de izquierda han dejado a la ciudad en el abandono y la muestra son las cifras de competitividad, turismo y seguridad.

“Los delegados de Morena y PRD que son los mismo se dedican a vender permisos, a modificar permisos de uso de suelo, autorizan edificio de tres pisos y lo suben a 20 pisos, estamos profundamente hartos de la corrupción”, subrayó.

Arriola reiteró las acusaciones hacia Barrales por no informar sobre propiedades y le recomendó actual su declaración y " adelantarse a las acusaciones".

A lo que Barrales contestó que "no le va a hacer la campaña al cuarto lugar", pues realiza sus declaraciones desde hace 20 años y son públicas.

La candidata del Frente acusó que hubo corrupción en la delegación Tlalpan durante la gestión de Sheinbaum, pues recordó el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre pasado y que dejó 26 víctimas fatales.

TE RECOMENDAMOS: Barrales responde a Mikel por patrimonio: aprende a sumar

“De manera particular es la corrupción que cobró vidas, todos conocemos el caso del Rébsamen, el caso del Tec, en donde hubo evidentes casos de corrupción y qué se hizo, guardar silencio", recalcó.

"Yo me he comprometido a no hacerle la campaña a quién va en último lugar en las encuestas que es el PRI, por eso he tratado de no distraerme en ese sentido”, destacó.

FLC