Barrales llama a jóvenes a participar en la política de CdMx

Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Por la CdMx al Frente, aseveró que la transformación profunda de la ciudad y del país sólo será posible con la participación de los jóvenes.

"Y con esa misma convicción es que yo acompañé durante muchos años el proyecto que encabezó Andrés Manuel. Cuando fue el plantón yo lo defendí lo, decidimos para evitar que se desbordara en violencia, pero a los 8 ó 9 días hubimos quienes pedimos que lo levantaramos”, señaló.

"Soy una gente que cree en proyectos pero nunca he creído en subordinarme a personas. Lo que le conviene al país es impulsar proyectos y no personalidades. Cuando me preguntan la diferencia entre mi candidatura y la de Morena, digo que mi prioridad es servirle a la gente de esta ciudad y la de la candidata de Morena es servirle al proyecto de un solo hombre", dijo en la Universidad Anáhuac del Sur.

La candidata expuso a los estudiantes los cinco ejes de su Plan Maestro de Ciudad que tienen que ver con una visión de largo plazo, metropolitano e integrador de la ciudad, así como una nueva relación gobierno-sociedad y la garantía de la aplicación plena de la ley.

Estudiantes de comunicación, derecho, negocios internacionales y relaciones públicas, plantearon sus inquietudes sobre los temas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

La candidata sostuvo que una de las ventajas de ser un gobierno de coalición será avanzar en estos temas de manera conjunta y anteponiendo las necesidades de la gente sin que ello signifique que los partidos renuncien a sus ideologías.

La seguridad, abundó, es una de las demandas más sentidas de la población y en ese sentido, su gobierno irá por el fortalecimiento de los cuerpos policiacos a través de la capacitación y la mejora de salarios.

En materia de medio ambiente, recalcó que el 30 por ciento de la gente que se mueve lo hace caminado por lo que se diseñarán mejores calles y más seguras; además de optimizar los medios de transporte público, ampliando el Metro, Metrobús y las ciclovías, todo ello para mitigar la contaminación.

Alejandra Barrales aseguró que la entrega de tarjetas de apoyo para jefas de familia y de subsidio en el transporte para jóvenes no es ilegal ni condiciona el voto, sin embargo dijo que la gente debe apoyarla a llegar a la Jefatura.

“Eso no lo hemos hecho, lo que si hemos hecho es decir que sí queremos el voto, eso está clarísimo eso no debería de sorprender a nadie, si la gente quiere que eso se haga realidad evidentemente si tendrían que estarnos apoyando para llegar a la Jefatura”, comentó.

“No es una condición es un requisito, no podemos ni pretendemos entregar nada no hay manera de hacerlo tienes que estar en gobierno”, añadió.







