Los peores gobiernos de CdMx son los de Morena: Barrales

Ciudad de México

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales, acusó al Partido Morena "de andar diciendo mentiras y que saben hacer las cosas mejor que nosotros", por lo dijo otorgará a 1 millón de jefas de familia 2 mil 500 pesos mensuales para que estén al cuidado de sus hijos.

"Hay que decirle a la gente que los peores gobiernos de esta Ciudad están de manos de Morena y si no nos creen que le pregunten a Tláhuac, a los vecinos de Xochimilco, de Cuauhtémoc, Azcapotzalco y ni que decirles de la delegación Tlalpan, donde estuvo Claudia Sheinbaum y obtuvo malos resultados durante el sismo de 19 de septiembre", comentó.

En la Asamblea Vecinal en la colonia Torres de Potrero, en la delegación Álvaro Obregón, su segundo acto de campaña a 70 días de los comicios, Barrales reiteró que creará la primera escuela estatal de futbol para los niños como parte de una alternativa.

Y de igual forma, abundó, se echará andar la Escuela Estatal de Teatro, artes y danza gratuita para los menores de edad. "Necesitamos que se acerquen a la cultura aunque no tengan dinero".

De igual manera, a "un millón de jefas de familia se les dará una transferencia económica de 2 mil 500 pesos mensuales; vamos a ayudar a todas. En esta Ciudad muchas mujeres dejan a los hijos por trabajar y recibir menos de 2 mil 500 pesos mensuales".

También que haya parques, espacios recreativos, dirigidos a las familias, mismos que arrebatarán al crimen organizado.

En su acto de campaña, Barrales arremetió contra Claudia Sheinbaum ya que dijo que actúa sólo por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. "Alejandra Barrales no necesita que la agarren de la mano, no necesita vejigas para nadar, porque Alejandra Barrales sabe trabajar y, como ustedes, empecé desde abajo".

Señaló que "no van a permitir" que haya más feminicidios en la Ciudad de México y que una madre esté batallando por justicia.

Barrales aseveró que en su vida ha escuchado le han dicho que una mujer no puede estudiar ni aspirar a cargos políticos, pero su tenacidad demostró que podía hacerlo.

"En mi casa yo quería seguir estudiando y me dijeron no se puede. Tú no puedes seguir estudiando porque eres mujer. Y saben lo qué hice. No me lo creí y me puse a trabajar, seguí estudiando, me la rifé para convertirme en abogada y en maestra en administración público... (en la política) también me dijeron no se puede y aquí estoy, próximamente jefa de la Ciudad de México".





