Barrales celebra el 10 de mayo con madres del Rébsamen

Ciudad de México

La candidata de la coalición Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales, festejó el Día de la Madre con mujeres de distintas organizaciones, entre las que se encontraban mamás que perdieron a sus hijos en el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen por el sismo del 19 de septiembre.

En un salón de Tlalpan, la perredista insistió que se debe hacer justicia por el derrumbe del colegio y también por la universidad Tecnológico de Monterrey, al pedir un minuto de aplausos para conmemorar a los pequeños.

María Hernández Perea, de la Red de mujeres en pro de la dignificación, criticó que la ex delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, busque la Jefatura de Gobierno tras la tragedia.

"Por eso yo he venido afirmando con hechos concretos que la gente del otro proyecto, la gente de Morena, la gente a la que se refiere María, no pueden aspirar a gobernar esta ciudad, ni siquiera una delegación más en esta ciudad porque es evidente que no tienen compromiso con la vida de los ciudadanos", dijo Barrales.



"Por eso, María te digo a ti y le digo a las madres de toda la ciudad: el compromiso de Alejandra Barrales es cuidar la vida, de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de todos los ciudadanos de esta capital", agregó.

Barrales recordó, que de ganar las elecciones, activará la tarjeta ‘Pa’las Jefas’, con la que promete entregar 2 mil 500 pesos a mujeres jefas de familia.

La candidata del Frente criticó la falta de claridad de Andrés Manuel López Obrador respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) y dijo que se debe revisar si puede construirse con recursos privados o públicos, pero lo importante, dijo, es que no se detenga la obra.

FLC