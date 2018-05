Barrales acusa a Sheinbaum de hacerse la víctima

Ciudad de México

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, acusó que Morenarecurre a la victimización para llamar la atención, luego de que Claudia Sheinbaum denunciara una presunta agresión en Gustavo A. Madero.

Los militantes de Morena responsabilizaron de la agresión con un arma de fuego a supuestos integrantes del PRD, la cual minimizó Barrales al comentar que no tienen evidencia para sustentar esa acusación.

TE RECOMENDAMOS: Ejidatarios de Míxquic protestan contra Sheinbaum

“Lo que he venido confirmando desde el principio de esta campaña y lo dijimos desde los primeros días es que ellos, en Morena, están recurriendo a la victimización para llamar la atención, pero no hay evidencia, no, hay una serie de temas cuando no les funcionan sus campañas, sus convocatorias, es lo primero que señalan”, afirmó.

Antes, Barrales presentó en Iztapalapa su plan de acciones para proteger y hacer valer los derechos de los animales y afirmó que si gana someterá a una consulta pública si se deben prohibir definitivamente las corridas de toros en la Ciudad de México.