Sheinbaum y Barrales aseguran victoria en debate; "yo me divertí", dice Mikel

Ciudad de México

Alejandra Barrales, candidata al gobierno de la Ciudad de México por la coalición Por la CdMx al Frente, aseguró que ella ganó el debate de ayer organizado por el IECM; mientras que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, reiteró que desde anoche ella fue la ganadora.

Por otra parte, Mikel Arriola, candidato del PRI, dijo que tuvo la oportunidad de dar propuestas y que se divirtió en lo que fue el primero de los tres debates previstos.

"Estoy satisfecha; tuvimos oportunidad de poner en conocimiento de la gente, nuestra trayectoria, nuestras propuestas, y lo más importante: ver cómo nos hemos comportado estas dos mujeres que podemos llegar a la Jefatura de Gobierno cuando hemos sido funcionarias públicas.

"Ayer tuve la oportunidad de confirmar que (Claudia) Sheinbaum habla de preparación, pero que es incompetente. Está reprobada cuando fue secretaria de Medio Ambiente y estuve reprobada también cuando fue delegada en Tlalpan...Me siento ganadora, tuve oportunidad de contrastar estas posiciones. Pude hablarle a la gente de mi propuesta de transporte gratuito, pude hablar del apoyo para las madres de familia", dijo Barrales en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Entrevistada aparte en el mismo espacio radiofónico, Claudia Sheinbaum aseguró que tuvo buenos resultados y se declaró ganadora del debate y que ella eligió no contestar a los ataques de sus contrincantes para mejor empelar su tiempo en dar propuestas.

"Nos fue muy bien en el debate y el argumento de que ganamos es la encuesta de Massive Caller, una encuestadora que hizo una evaluación al terminar el debate y pues bueno ahí está quien ganó el debate.

"Massive Caller hizo una evaluación con la gente al terminar el debate y me declararon ganadora, pero la verdad es que es increíble los argumentos que se utilizan, es absurdo, cuando estás en debate te dedicas a contestar o te dedicas a las propuestas, yo elegí hacer propuestas para la Ciudad de México", dijo.

Sheinbaum acusó que sus contrincantes dijeron mentiras para atacarla, pero se dijo contenta por el desarrollo y resultado del primer debate oficial.

"Se dijeron mentiras que hablan que no hay argumentos y demostramos que hay una propuesta integral de gobierno (...) Es una buena evaluación; hay propuestas y responsabilidad", señaló.

Añadió que el formato del debate le pareció justo, pues "el que tengas dos minutos contados (para hablar) hace que sea parejo para los candidatos", y que las preguntas "hacen que en el momento respondas a lo que te están diciendo y demuestres lo que sabes, sin tener algo establecido previamente", apuntó.

Mikel Arriola dijo para el mismo espacio de radio que el debate "fue un ejercicio muy necesario; ya llevábamos varios meses de intercampaña y precampaña y no había habido un espacio como este para contrastar propuestas".

"Yo realmente me divertí hacia la final ya cuando bajó un poquito la tensión podíamos ver ya los candidatos tal como eran. En el caso de Claudia (Sheinbaum) no deja el tema de la arrogancia y yo lo confirmo porque estuve ahí (en el debate) y en el caso de Alejandra (Barrales) hay un grave encono entre las dos; no es un tema ni siquiera de política, es un tema ya de lo que se está jugando estos dos partidos en la mesa (Morena y PRD)", comentó.









