Barrales reconoce falla del PRD en seguridad en la CdMx

Ciudad de México

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, reconoció que los gobiernos del PRD en la capital fallaron en materia de seguridad y además se pronunció en contra del aborto.

En una reunión con poco más de 50 vecinos de la delegación Tlalpan, dijo que en el tema de seguridad se debe redoblar el esfuerzo, por lo que prometió mano dura contra la delincuencia.

"Yo he sido autocrítica, a veces no les gusta tanto a mis compañeros del PRD y de otros partidos, pero no podemos negar las cosas; este gobierno también ha tenido sus fallas, no hemos cumplido en muchos sentidos, sobre todo, hablo aquí en lo general si hoy hay una falta de la clase política con la ciudadanía, sin duda, tiene que ver con la inseguridad.

"La inseguridad es la gran falla que hemos tenido, por eso hay que reconocerlo y habiendo reconocido esto hay que redoblar el esfuerzo", expresó.

Cuestionada por una habitante sobre el aborto, Barrales se pronunció en contra, pero aseguró que respeta el derecho de otras mujeres a decidir sobre su cuerpo.

"Personalmente yo estoy en contra del aborto, pero entiendo que otras mujeres tienen el derecho a decidir y para mí eso es lo importante en esta ciudad, que la gente tenga derechos y que no sea una práctica para las jóvenes, que haya responsabilidad pero con derechos", expresó.

En la demarcación que gobierna Morena, Barrales criticó a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien acusó de no cumplir sus compromisos, además de insistir en que fue irresponsable ante la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen luego del sismo del 19 de septiembre.

En la colonia Villa Royal, vecinos de la zona le hicieron saber sus preocupaciones, entre las que destacaron el abandono de la delegación.





VJCM