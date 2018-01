Cambios en el gabinete son para ayudar a Meade: AMLO

Veracruz

Alfonso Navarrete Prida, Eviel Pérez Magaña y Roberto Campa son especialistas en asuntos electorales y fueron designados secretarios para dedicarse a hacer labores proselitistas a favor José Antonio Meade, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Huayacocotla, Veracruz, el precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" consideró que estos cambios en el gabinete solo tienen sentido por eso, pues “Meade está muy mal electoralmente, no levanta.

TE RECOMENDAMOS: The Washington Post alerta de posible apoyo de Rusia a AMLO

“Para eso son los cambios, que vayan a significar una modificación a la política pública ya es muy difícil, porque falta muy poco tiempo, van a reforzar posiblemente a Meade.

“Para eso Navarrete y los otros que nombraron, para ayudarle, son especialistas, para no polemizar, en asuntos electorales, más que nada.

En particular sobre la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación, el tabasqueño descartó referirse, porque “nunca hago leña del árbol caído”.

“Ahora hasta los que le aplaudían lo van a atacar porque así es esto, pero a mí no me gusta eso, yo ya hablé en su momento, entonces con los que están en desgracia, los enfermos, los que están en la cárcel y con los difuntos no me meto”, dijo.

Por la tarde, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES estuvo en los municipios de Castillo de Teayo y Tihuatlán, donde reiteró su crítica al gobernadores Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por “querer heredar en el cargo a su hijo”.





AJE