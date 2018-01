Descarta Mauricio contender en elección interna

San Pedro Garza García

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, anunció que no contenderá con otros aspirantes por el Ayuntamiento sampetrino bajo el método de elección interna entre militantes, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN rechazara su propuesta de que se designara directamente al candidato.

En entrevista para MILENIO Monterrey, el edil sampetrino descartó impugnar esta resolución de su partido y aseguró que ahora buscará enfocarse a la instalación de cuatro museos en San Pedro.

"Yo nunca deseé participar sobre ese método (de elección interna) y pues ahora se confirma, bueno pues yo también confirmo que no voy a participar.

"La verdad en la parte personal pues yo me quiero dedicar ahora sí a los museos y tuve oportunidad con este anuncio que hice que por designación pudieran considerarlo pues a mí me ha dado oportunidad de que ya platique con todos los aspirantes en el tema de los museos que es lo que a mí me gustaría hacer de aquí para delante y pues vi mucha simpatía de todos los aspirantes en apoyarme con esta idea", indico.

Señaló que su idea por reelegirse era con el fin de darle continuidad a los proyectos que emprendió la administración actual como el Parque Central, la instalación de los museos y la interconexión con Monterrey.

Sin embargo, explicó que ha mantenido reuniones con otros aspirantes a la alcaldía para que quien resulte candidato del PAN se comprometa a darle continuidad a estos proyectos en el tintero.

PZVB