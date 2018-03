Anaya se dice a favor de energías limpias y renovables

El candidato a la presidencia del Frente por México, Ricardo Anaya, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en donde se pronunció a favor de las energías renovables, pues "son más amigables con el ambiente, son más económicas y generan empleos".

TE RECOMENDAMOS: AMLO dialoga con Al Gore de energías renovables

A través de un comunicado, Anaya, en su reunión con el también Premio Nobel de la Paz, dijo que el cambio climático representa nuevos retos, pero también conllevan una oportunidad para la transformación hacía el desarrollo sustentable.

El candidato del Frente se pronunció porque México ejerza un liderazgo global en materia de combate al cambio climático, a través de incrementar y dar seguimiento a las metas de reducción de emisiones.

TE RECOMENDAMOS: Margarita entrega a Al Gore propuestas en medio ambiente

Anaya explicó los pasos que el país debe dar para combatir el cambio climático: establecer un precio al carbono y su mercado, generar una estrategia de transformación hacia la electro movilidad, dejar de subsidiar los hidrocarburos, asignar parte de lo recaudado a partir del impuesto al carbono a proyectos de mitigación y desarrollar estrategias de financiamiento climático.

Al Gore, premio Nobel de la Paz en 2007 se encuentra en México por el 37º entrenamiento para líderes “Climate Reality Leadership Corps”, que se realizó del 21 al 23 de marzo en el hotel Hilton en la Ciudad de México.

Thank you to #CDMX for hosting this week’s @ClimateReality Leadership training, and big thanks to everyone

who came out from around the world and is now a Climate Reality Leader! Hasta pronto! #LeadOnClimatepic.twitter.com/sCiJ4LBdeh