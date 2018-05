Alianza entre Frente y PRI es indefendible: Basave

Ciudad de México

Por considerarla "éticamente indefendible", el coordinador de asesores del equipo de campaña de Ricardo Anaya, Agustín Basave, rechazó una eventual alianza cupular con el PRI para ganar las elecciones presidenciales.

El ex presidente nacional del PRD apeló, en cambio, al voto útil de militantes y simpatizantes del tricolor y de otras fuerzas políticas para vencer a Andrés Manuel López Obrador en las urnas.

En entrevista, Basave dijo que aún hay tiempo para remontar la desventaja en las preferencias y ganar la elección, pero sin recurrir a los acuerdos con el PRI y sus aliados.

"Sería éticamente indefendible y pragmáticamente ineficaz, no sirve; el voto útil sí, el voto es de los electores y son libres de votar por quien ellos quieran, pero alianzas cupulares, no, de ninguna manera; alianza del frente con el PRI no y menos con Peña Nieto", puntualizó.

Agustín Basave dijo que todavía hay muchos indecisos y una franja de electores que han dicho van a votar por algún candidato, pero que no están seguros.

"No es un voto decidido totalmente, sino una inclinación, por lo que entre indecisos y resignados hay una franja bastante grande del electorado que está por decidirse", aseguró el ex líder perredista.

Agustín Basave celebró que el propio Ricardo Anaya haya aclarado su posición respecto a una supuesta alianza con el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto para derrotar a López Obrador.

"Apelamos al voto útil, sí, pero no a alianzas con las cúpulas partidistas del PRI y sus aliados, de ninguna manera", remarcó.









OVM