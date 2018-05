Electores votarán contra gobierno del PRI: Basave

Ciudad de México

El diputado Agustín Basave, coordinador de asesores del equipo de campaña de Ricardo Anaya, afirmó que, con la cabeza o con las vísceras, los mexicanos votarán el próximo 1 de julio contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y su candidato presidencial José Antonio Meade.

Calificó por ello de irrelevante el llamado que el Presidente de la República hizo ayer, apelando al voto razonado de los ciudadanos: “lo que hay que decir es menos víscera y más razón, hay que pensar con la cabeza, hay que tomar o tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos”.

Basave desestimó, sin embargo, la convocatoria de Peña Nieto, y sostuvo que el juicio ciudadano sobre el gobierno federal y el priismo está dado y es reprobatorio.

“El Presidente podrá decir misa, pero no creo que vaya a incidir en lo que va ocurrir, porque, con la cabeza o con las vísceras, los mexicanos votarán contra este gobierno; esta va a ser una elección plebiscitaria y la condena al gobierno de Enrique Peña Nieto es abrumadoramente mayoritaria en México y es tan racional, como emocional”, puntualizó.

El también ex presidente nacional del PRD señalo que la suerte del gobierno federal y del candidato “de la continuidad” está echada, pues la corrupción, la violencia, la pobreza y la desigualdad han ameritado una condena generalizada de los mexicanos.

Por separado, el legislador priista Braulio Guerra secundó el exhorto del mandatario y aunque admitió que algunas decisiones del gobierno fueron dolorosas e impopulares, como el alza de precios de las gasolinas, al final contribuyeron a mantener la estabilidad.

“Se tomaron decisiones no pensando en elecciones, sino pensando en próximas generaciones, y en una mejor situación para México, y me parece que el llamado que hace el Ejecutivo es no solamente al voto útil, sino al voto inteligente, al voto racional”, remarcó.

Guerra confió en que los electores reflexionen y elijan al mejor de los candidatos a la Presidencia de la República, sin emitir un “voto de castigo” para el PRI y José Antonio Meade.