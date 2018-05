El activismo polémico de Paco Ignacio Taibo II

México

El historiador Paco Ignacio Taibo II ha sido uno de los más cercanos a las luchas de Andrés Manuel López Obrador y no de tiempos recientes. Considerado entre los escritores mexicanos más importantes de las últimas décadas, creador de uno de los personajes emblemáticos de la literatura policial en nuestro país, como Héctor Belascoarán Shayne, además de que sus obras de reflexión histórica también han marcado un hito entre ciertos estudios historiográficos.

No hay una cifra exacta de lo que ha publicado, pero fácil supera los 40 títulos, algunos de ellos en más de 20 países y catalogados como “libros del año” en The New York Times, Le Monde o L. A. Times.

Entre sus obras de ensayo históricos destacan Ernesto Guevara, también conocido como el Che o Pancho Villa. Una biografía narrativa. Asimismo, junto a Paloma Sáiz, es fundador del programa Para Leer en Libertad.

Su más reciente proyecto editorial lleva por título Patria, en donde apostó por “retratar las simpatías y enemistades, los errores y las genialidades de uno de los periodos más decisivos y fundacionales de nuestra historia nacional: los años que van de 1854 a 1867”.

Dentro de toda su trayectoria literaria e intelectual, Taibo II ha sido un activista social enfrentado, sobre todo en los últimos meses, a las esferas del poder político, incluso dentro de Morena, partido del que es fundador, y que se han convertido en polémica, siendo los ejemplos más claros cuando sostuvo una confrontación con el empresario Alfonso Romo, encargado de coordinar la elaboración en el proyecto de nación del partido.

El empresario había declarado a medios de comunicación especializados en temas financieros que AMLO no echaría abajo ni las licitaciones de la reforma energética, ni el nuevo aeropuerto, a lo que Taibo II respondió que la demanda no solo era de Andrés Manuel, sino que fue un punto aprobado en dos consejos nacionales de Morena.

La polémica más reciente vino por la circulación de un video en el que supuestamente recomendó expropiar las fábricas de los empresarios que lleguen a presionar a Andrés Manuel cuando asuma la Presidencia.

Entre lo que se ha mencionado es que se descontextualizó unas declaraciones del escritor de siete meses atrás; incluso, el periodista y escritor Héctor de Mauleón llamó a la reflexión cuando en un tuit destacó: “Con todo respeto, como dice el clásico, pocos han luchado como Taibo2 por llevar el libro y la cultura a las calles. Manifestemos nuestro desacuerdo, pero ahorrémonos las descalificaciones, y la violencia de los adjetivos. Paco siempre ha estado abierto a las ideas. Me consta”.

En su cuenta, Enrique Krauze enfatizó: “No coincido con las ideas de Taibo2, pero ninguno de sus detractores está, remotamente, a la altura de su obra”. Sin embargo, los ataques no han cesado en las redes sociales, ni con la demostración de que ni se trataba de una declaración reciente, ni con la misma aceptación de AMLO de que no habrá expropiaciones.