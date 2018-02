TermómetroMilenio: AMLO estrena chamarra y recupera el 'Face'

Ciudad de México

Los precandidatos han hecho de todo para conseguir votos: cuentan chistes, se arremangan la camisa, se van a desayunar al mercado. ¿Qué sigue? ¿Figuras de acción con su imagen?

El precandidato de Morena podría ser 'El camarada Andrés Manuelovich', con su chamarrita color guinda con negro… La figura de Putin y el submarino ruso se venden por separado.

Aún sin salir a la venta, López Obrador recuperó el liderato en Facebook con sus más de 6 mil nuevos "me gusta", dejando atrás a Ricardo Anaya, que ayer le ganó.

Hablando del panista, su figura de acción podría llamarse 'Professor Anaya', un juguete ideal para aprender inglés, pues puede decir "It's insulting and unacceptable" y otras cien frases más. Aunque todavía no se diseña este juguete, Anaya logró sumar más de 5 mil nuevos likes.

El precandidato del PRI podría ser 'Meade el constructor', con un casco color naranja, parecido al que usó ayer para visitar las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Quizá así podría conseguir más de los 3 mil likes que sumó de ayer a hoy en Facebook.

"¡Hay una serpiente en mi bota!", diría la figura del alguacil 'El Bronco', la cual se vendería con botas y sombrero. Tal vez a los niños ya no les gusta tanto jugar con vaqueros, pues el gobernador con licencia de Nuevo León perdió 42 likes en Facebook.

Si Margarita Zavala tuviera una muñeca con su imagen, ésta tendría tres rebosos intercambiables y un celular para juntar firmas... Cada auxiliar se vendería por separado. La ex primera dama sólo sumó 65 likes.

A todo esto, ¿un político puede ser una figura de acción?





<<<<José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal

Facebook: 433,189 "me gusta".

Twitter: 1,065,875 seguidores.

Subió 3,568 "me gusta" y 2,986 seguidores.





<<<<<Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena-PT-PES

Facebook: 2,471,193 "me gusta".

Twitter: 3,519,923 seguidores.

Subió 6,041 "me gusta" y 3,635 seguidores.





<<<<Ricardo Anaya, precandidato del PAN-PRD-MC

Facebook: 982,370 "me gusta".

Twitter: 423,064 seguidores.

Subió 5,677 "me gusta" y 2,032 seguidores.





<<<<Jaime Rodríguez Calderón, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 1,385,567 “me gusta”.

Twitter: 578,556 seguidores.

Perdió 43 "me gusta"

Subió 120 seguidores.





<<<<Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia

Facebook: 579,095 "me gusta".

Twitter: 1,307,795 seguidores.

Subió 65 "me gusta" y 972 seguidores.