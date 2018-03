Margarita Zavala dará batalla jurídica por ‘spots’ de campaña

Monterrey

Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia, anunció que emprenderá una batalla jurídica para lograr equidad con los otros candidatos en los spots en medios de comunicación.

De visita en Monterrey para una cena de recaudación de fondos, comentó en entrevista que después de Semana Santa interpondrá recursos legales para luchar por más tiempo en radio y televisión, pues consideró que se encuentra en franca desventaja de sus contrincantes con partido.

TE RECOMENDAMOS: Confirman negativa de spots a independientes

“Voy a dar una batalla también por los spots, porque ahí el derecho es distinto, es el derecho del ciudadano a estar bien informado.

“Por ejemplo, de 117 spots en una semana de López Obrador, yo solo voy a tener uno. De 217 spots en una semana que va a tener el Frente de Ricardo Anaya, yo solo voy a tener uno. Y de 224 de Meade, yo solo voy a tener uno; es decir, sí hay una inequidad enorme que violenta el derecho de los ciudadanos a un voto informado”, declaró.

Zavala reiteró que este miércoles se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por 425 firmas apócrifas que presuntamente le fueron sembradas por cuatro auxiliares.

“Las revisamos una por una, las 425 (firmas) fueron presentadas por cuatro auxiliares, todas entre las doce y las tres de la tarde del 21 de diciembre. Es evidente que fueron sembradas para manchar un proceso”, afirmó.

Asimismo, se comprometió a transparentar los recursos donados para su campaña, luego de que renunció al financiamiento público al asegurar que no se necesita tanto dinero.

El evento social de recaudación de fondos se llevó a cabo en el Centro Convex ayer por la noche; a éste los medios de comunicación solo tuvieron acceso durante el discurso de Zavala.

Zavala agradeció el apoyo de los nuevoleoneses, y ante ellos se comprometió a promover los valores de la vida, la familia y la libertad económica.

“Yo creo en la economía de libre mercado, yo creo en la iniciativa privada, creo en la iniciativa de cada ser humano para crecer”, dijo.

Al lugar acudieron simpatizantes, como Tere García de Madero, ex alcaldesa de San Pedro; Rodolfo Ambriz, ex alcalde de Juárez de extracción albiazul; Eva Margarita Gómez, legisladora local; Humberto Treviño, ex funcionario de Capufe; el ex director técnico de los Rayados, Víctor Manuel Vucetich, entre otros.