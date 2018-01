INE: independientes usaron fotocopias de credenciales

Ciudad de México

Entre las irregularidades que detectó el INE en las firmas de apoyo a aspirantes independientes a diputados federales está el uso de fotocopias de credenciales de elector.



Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, explicó que las firmas que recolectaron algunos independientes coinciden con las personas registradas en la lista nominal, pero la foto de la credencial de elector no es la original.

“Hay datos que coinciden con personas y con datos que tenemos en el listado nominal, pero no coinciden (con) la fotografía que tenemos en el expediente digital; no se trata de la credencial original, en ese caso no podemos hablar de un apoyo libre y auténtico”, aseguró Ballados en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Agregó que parte de la información que entregaron los independientes vino de “algún banco de datos, de fotocopias de credencial, también tenemos el tema de las fotocopias”.

Por ello, aseguró que el INE realizará una investigación exhaustiva “para asegurar que quienes lleguen (a la boleta) lo hayan hecho de manera adecuada”.

Dijo que de comprobarse las irregularidades, los aspirantes independientes corren el riesgo de perder su registro.

“Es la ley y los planteamientos nos permitirían que no lleguen a la boleta personas que intentaron vulnerar la confianza de los ciudadanos”, aseguró.