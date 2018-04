“El Bronco” sin posibilidades de ganar elección: Damián Zepeda

La Paz

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, afirmó que el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez "El Bronco", tienen cero probabilidades de ganar la elección.

"Pero", de entrada bienvenidos a todos los que estén en la boleta; el ingreso de "El Bronco" no cambia nada en lo absoluto..."El Bronco" y Meade tienen cero posibilidades de ganar la Presidencia de la República, esta contienda es entre Manuel López Obrador y Ricardo Anaya y lo digo con respeto al resto de los contendientes, la verdad es que no tienen la manera de ganar la elección", expreso Zepeda Vidales.

Dijo que Acción Nacional acatara la decisión del Tribunal; "vamos acatar la decisión del tribunal ya no es imputable, ya no es atacable y aunque lo fuera no lo hiciéramos, y entonces mi respeto y para adelante".

Manifestó que el Tribunal, al aceptar los argumentos de "El Bronco", manda un pésimo mensaje a los ciudadanos del país.

"La verdad de las cosas, deja mucho que desear el mensaje que manda el Tribunal, porque el mensaje que les manda a los mexicanos, es que en nuestro país, se aplica la justicia selectiva; el mensaje que le manda a los mexicanos es que está bien que hagan trampa y que cometas delitos y está bien que seas ilegal y al final te dejan participar. Porque de que hubo trampa, hubo trampa e ilegalidades y de que hubo delitos los hubo y no lo digo yo, lo dice el instituto", expresó.

"Firmas y papeletas falsificadas y ni siquiera me quiero meter en la duplicidad de firmas, es un dato que no se ha resaltado, en el tribunal".

Damián Zepeda, en su visita a esta capital del estado, en donde se reunirá con su estructura partidista, el líder nacional del blanquiazul, señaló que su candidato Ricardo Anaya persiste en no debatir con José Antonio Meade, "no queremos levantar muertos".

MMR