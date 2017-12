Sheinbaum critica lista del sistema Aticorrupción

Ciudad de México

La precandidata al gobierno de la Ciudad de México por Morena, Claudia Sheinbaum, criticó la lista de magistrados para el sistema Anticorrupción que envió el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, al señalar que la mayoría de los que integran la propuesta no cumplen el perfil necesario.

En Tulyehualco, Xochimilco, la ex delegada de Tlalpan dijo que difícilmente se puede combatir la corrupción e impulsar la transparencia con este tipo de acciones por parte del Gobierno.

"De por sí es un sistema demasiado oneroso para la ciudad y después los nombres no representan realmente. No todos, pero una buena parte no representan la historia de personas que se han dedicado a la transparencia (...) es una lista integrada por sus amigos y los que han estado con él ", apuntó.

Sheinbaum recordó que Xochimilco fue de las zonas más afectadas por el sismo y más olvidadas por el gobierno de la CdMX, por lo que urgió a Mancera a continuar la reconstrucción.

Prometió que de triunfar destinaría mil millones de pesos a proyectos productivos y de conservación.

Ante más de mil personas, la precandidata pidió defender el voto y no vender la dignidad pues "vendrán con carretadas de recursos el día de la elección".

JOS