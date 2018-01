El Bronco a favor de impulsar nuevo régimen fiscal de ganar la presidencia

Chihuahua

"Chihuahua es un estado importante para México y necesitamos derrocar al sistema", señaló el aspirante presidencial Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", al iniciar la colecta de firmas en Ciudad Juárez, donde también respaldó a Armando Cabada Alvídrez, para que se reelija como alcalde de esta frontera.

Al pronunciarse por impulsar nuevas reformas en la estructura fiscal del país, el gobernador con licencia por Nuevo León, aseguró que de ganar la Presidencia de la República, bajará los impuestos para beneficiar, principalmente, a los comerciantes de la frontera norte.

Con esta medida, agregó, se buscará que los empresarios sean más competitivos ante los Estados Unidos, pues además, con las modificaciones al régimen de cooperación fiscal, los municipios obtendrán mayores recursos económicos.

Lo primero que hay que hacer en México es cambiar el régimen fiscal, y de llegar a Los Pinos, se reducirá el IVA del 16 al 10 por ciento, bajar el impuesto al trabajo al 25 por ciento y apoyar a pequeñas y medianas empresas, expresó.

Rodríguez Calderón manifestó que la federación se queda actualmente con el 80 por ciento de los impuestos, mientras que se le regresa a las entidades federativas el 1 por ciento: sería mejor que el gobierno federal se quedara con el 60 por ciento, dijo.

"Ciudad Juárez no necesita de la industria maquiladora, sino que los negocios tengan menos carga fiscal para que todos ellos crezcan. Si bajamos el IVA, ustedes podrán competir más con los gringos, si bajamos el impuesto a la gasolina ¿a poco no les iría mejor, no se necesita más dinero, sino se necesita no robar.

"Juárez le aporta muchas cosas al país, es una ciudad muy atractiva para el sureste de México... Chihuahua es un estado importante para México y necesitamos derrocar al sistema, porque el problema de Juárez y del estado son los partidos políticos y ahorita lo vemos con los pleitos que tienen todos contra todos", apuntó.

En este contexto, Rodríguez Calderón arribó este domingo a esta frontera para la colecta de firmas, en cuyo proceso, acompañó al alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien este viernes solicitó licencia para separarse de su cargo e ir en busca de la candidatura para reelegirse como presidente municipal. Ambos aspirantes se plantaron en la Plaza de Armas del centro histórico para pedir el apoyo de los juarenses.

Cabe destacar, que el Consejo Estatal del Instituto Estatal (IEE) de Chihuahua, otorgó la calidad de aspirantes a 43 ciudadanas y ciudadanos que manifestaron su intención a candidatura independiente.

De este total, 18 corresponden a manifestaciones de intención para cargos públicos de ayuntamiento; 5 de sindicaturas y 20 de diputaciones locales, mientras que otras cinco intenciones, fueron declaradas improcedentes por las autoridades electorales.

