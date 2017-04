Delfina Gómez denuncia violencia de género

Ciudad de México

La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) aplicar el protocolo para prevenir la violencia política contra las mujeres, ante el lenguaje misógino y la serie de descalificaciones hechas en su contra durante las campañas.

Acompañada del representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, la candidata interpuso una queja en contra del ex presidente Felipe Calderón, así como a los dirigentes del PRI y PAN quienes han vertido comentarios que desacreditan su trabajo y trayectoria.

"Me siento con la obligación moral de denunciar porque es algo que las mujeres tenemos que seguir cultivando y fortaleciendo. No a la violencia, no por el hecho de ser mujeres tenemos menos capacidad o tenemos menos derecho a ejercer un cargo público", dijo.

Delfina Gómez lamentó que los representantes de los ciudadanos y de quienes tienen la responsabilidad de ejercer la democracia sean quienes promueven el clasismo y la misoginia a través de sus acciones.

Por lo que confió en que la autoridad electoral responda favorablemente y abra una brecha para todas las mujeres que son violentadas y se quedan calladas porque piensan que no es necesaria una denuncia.

"Esto tiene que ser un parteaguas que nos sirva para fortalecer, la imagen y el derecho de la mujer, porque pareciera que sólo los que tienen clase, abolengo y poder económico tienen el derecho de acceder a una oportunidad que está negada para el pueblo", enfatizó.













