Gálvez encabeza demolición en obra irregular en Polanco

Ciudad de México

La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, encabezó trabajos de demolición de una construcción ubicada en Horacio número 631 en la colonia Polanco, por violación de uso de suelo.

Con las medidas de seguridad y protección correspondientes, Gálvez retiró las estructuras de un quinto piso, ya que en esta zona únicamente se permiten construir cuatro niveles y es que resaltó que "esta es la tercera demolición en el año".

Afirmó que a través del diálogo algunos empresarios han reconocido su falta y aceptan el proceso la demolición, en lugar de continuar con un proceso jurídico que podría prolongarse por tiempo indefinido, y resaltó que los gastos de estos trabajos corren por cuenta de las constructoras.

“No se trata de un tema de extorsión ni de pedirles moche, simplemente es que cumplan con la ley, con los niveles permitidos para que puedan seguir trabajando sin ningún problema. Lo único que pedimos es que se respeten las normas establecidas y con ello no van a tener inconvenientes", aseguró.





Explicó que cada semana se realizan en promedio 18 visitas de verificación, las cuales pueden concluir en suspensión o clausura, según las irregularidades que tengan y "es que siempre estamos pendientes de las construcciones".

Informó que en la demarcación hay alrededor de 40 obras con violaciones graves, por lo que solicitó a los desarrolladores inmobiliarios seguir las leyes correspondientes, porque "hay obras que tienen un año clausuradas, no tiene sentido seguir perdiendo dinero, no van a ganar, porque no hay manera de ganarle al uso de suelo".

Cabe destacar que de octubre de 2015 a la fecha, las autoridades delegacionales han realizado siete demoliciones en:

–Mar Adriático 68, colonia Popotla.

–Calderón de la Barca 213, colonia Polanco Tercera Sección.

–Monte Irazú 159, colonia Lomas de Chapultepec Quinta Sección.

–Alejandro Dumas 107, colonia Polanco Cuarta Sección.

–Goldsmith 317, colonia Polanco Tercera Sección.

–Homero 1426, colonia Polanco Segunda Sección.

–Horacio 631, colonia Polanco Cuarta Sección.

MSP