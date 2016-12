Xóchitl Gálvez pide retrasar pago de impuestos en Miguel Hidalgo

Ciudad de México

La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, llamó a los habitantes de la zona a retrasarse en el pago de sus impuestos para protestar por el reparto "discrecional" de recursos extras para las demarcaciones.

"Voy a convocar a mis vecinos a que no paguen sus impuestos de manera puntual, porque no es justo que si pagamos y cumplimos, nos traten a patadas", dijo Gálvez en entrevista con Manuel Feregrino para Grupo Fórmula.

Hace unos días, la Asamblea Legislativa aprobó incrementar los recursos previstos para las demarcaciones en 2017; sin embargo, Gálvez dijo que el reparto fue "injusto", por lo que hizo un llamado al PAN para explicar la manera en la que se determinó el monto para cada delegación.

"No es un reparto justo entre partidos. Voy a ir a la Corte porque no hay justificación técnica para el reparto; no hay justificación para que se discrimine esta demarcación", dijo la delegada.

Cabe destacar que la delegación Cuauhtémoc recibió 245 millones de pesos extra; Xochimilco, 95 millones; Tláhuac, 80 millones; Tlalpan, 90 millones, y Azcapotzalco, también 90 millones; todas estas demarcaciones son gobernadas por Morena.

Las demarcaciones de PRD que recibieron aumentos son Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Coyoacán, 300 millones de pesos cada una; Venustiano Carranza, 250, e Iztacalco 200.

A las de PRI les correspondieron 280 millones de pesos para Magdalena Contreras; Milpa Alta, 90 millones, y Cuajimalpa 230 millones.

A las de PAN: Benito Juárez 300 millones y Miguel Hidalgo 100 millones.

