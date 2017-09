"Me falta mi hija, nos dicen que está viva..."

Ciudad de México

Tras el sismo del martes, cada minuto que transcurre se vuelve más y más agonizante para Cristina Juárez y Cirilo Juárez, padres de Nayeli de 17 años, quien quedó atrapada entre los escombros de uno de los edificios colapsados en la avenida Gabriel Mancera al cruce con Escocia, en la colonia del Valle de la delegación Benito Juárez.

Señalan que la joven apenas llevaba medio año trabajando como personal de limpieza en el quinto piso del inmueble. Nayeli prefirió apoyar en la economía de su familia que estudiar pues los gastos que se presentaban eran cada día más.

Su madre asegura que desde las 11:00 horas de este miércoles, personal del Ejército mexicano le dijo que sabían dónde podría estar la adolescente, sin embargo, no ha podido ser rescatada.

Explicó que en el momento del temblor Nayeli subió al último piso, pero al caer el edificio quedó atrapada. En el transcurso de la noche, los militares lograron ver el brazo de la joven, pero después desapareció.

"Dice la gente que está trabajando que posiblemente se hundió la parte en la que estaba, por eso ahora no saben en dónde puede estar", señaló.

Cirilo Juárez planteó que no se moverá del sitio hasta que su hija aparezca y señaló que aún faltan aproximadamente seis personas por aparecer.

"Aquí nos ofrecen café, pan, dónde dormir, pero no queremos nada de eso. Me falta mi hija, por momentos nos dicen que está viva, en otros nos dicen que ya murió, la incertidumbre es no saber", puntualizó.

A las 23:20 horas los brigadistas detuvieron las actividades; apagaron la maquinaria y suspendieron la electricidad. Pidieron a los voluntarios apagar sus celulares y guardar silencio para escuchar algún ruido dentro de los escombros y con ello localizar a las personas atrapadas.

Minutos después arribaron a la zona dos equipos de maquinaria pesada, además de dos camiones para la recolección de los escombros.

Cerca de las 17:00 horas, los mismos voluntarios fueron lograron sacar con vida a Manuel González, otra víctima de este colapso quien fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco en la delegación Miguel Hidalgo.

A pesar de la intensa lluvia registrada anoche, las labores de rescate no han sido suspendidas.









