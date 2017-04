Viacrucis en el Zócalo tuvo mensaje sobre violencia actual

Ciudad de México

Con un mensaje de reflexión ante la violencia que se vive actualmente en México, se realizó la undécima representación del Viacrucis de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente a la Catedral Metropolitana.

El director general de la compañía, Francisco Hernández, dijo que la representación es un reflejo de la violencia que viven algunas personas y que los ciudadanos en muchas ocasiones "solo miran y no hacen nada", ya sea miedo, ignorancia ante lo que no saben lo que sucede a su alrededor; sin embargo, "todos podemos ser Jesús", en el sentido de que hay que seguir adelante y no dejarse vencer ante situaciones difíciles.

Hernández recordó que el objetivo de la compañía que dirige es mostrar al público cómo se realizaban las primeras representaciones teatrales sobre la Pasión de Cristo en la Nueva España, en el siglo XVI.

Este año, con el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico, fue colocado un templete en el atrio de la Catedral, además de sistema de audio.





Una de las ventajas que da este tipo de representación es el acercamiento con el público, pues aunque hay seguridad para no interrumpir a los actores, Francisco Hernández compartió que en un punto una mujer se acercó a Jesús cando cargaba la cruz, para que él perdonará sus pecados; y un hombre se acerco a la actriz que representaba a la madre de Jesús, "solo para que le diera la bendición", comentó.

A las 10:00 en punto de la mañana inició la representación. Como cada año, recorrieron la plancha del Zócalo, con pausas en algunos cruces para representar escenas importantes de los pasajes bíblicos.

Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó a 350 elementos, toda vez que por dos horas se cerró el primer cuadro de la ciudad.

Frente al atrio de la Catedral Metropolitana fue la representación del juicio de Poncio Pilatos a Cristo; la primera estación, el encuentro con María fue en calle 5 de Mayo y Zócalo; la segunda estación en la calle 5 de Febrero y Plaza de la Constitución, donde Jesús se descubre al Cireneo, la persona que es obligada a llevar la cruz hasta el lugar donde sería crucificado Jesús.





La tercera estación fue en la calle 20 de Noviembre, donde Cristo dialogó con la Verónica; en la cuarta estación, Pedro sale al paso de Jesús en la calle Pino Suárez y Zócalo; frente a la puerta de Palacio Nacional, Jesús habla con las mujeres piadosas; la última caída fue en la calle de Moneda y Plaza de la Constitución, para finalmente realizar la crucifixión en el escenario ubicado frente a Catedral.

Para esta ocasión participaron 40 actores, una banda de 30 percusiones y 10 trompetas.

Las actrices y actores que participaron son: Jesús, interpretado por Francisco Arroyo; María, por Jacqueline Bribiesca; Poncio Pilatos, por Víctor Zeus; Verónica, por Norma Duarte; Caifás, por David Villarreal; Anás, por Ricardo Valdivia; Pedro, por Carlos Zarza, y Barrabás, por José Juan de la O.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano está conformada por artistas, historiadores y músicos en artes escénicas de la época virreinal en México; se creó en el 2001 y es dirigida desde entonces por el Francisco Hernández Ramos.

