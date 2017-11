Venta de nochebuenas en Xochimilco está en riesgo

Ciudad de México

Floricultores alertaron que la producción y venta de la tradicional nochebuena en Xochimilco está en riesgo no sólo porque ha disminuido la afluencia de visitantes luego del sismo del 19 de septiembre, sino porque autoridades delegaciones llevan un retraso importante en las obras de repavimentación en la avenida Nuevo León, donde se ubican los principales invernaderos. Calcularon que las pérdidas alcanzarían 100 millones de pesos, debido a la amplia distribución que tienen particularmente en la temporada decembrina.

Durante un recorrido que realizó MILENIO, señalaron que desde hace siete meses comenzaron los trabajos que el jefe delegacional Avelino Méndez Rangel se comprometió a terminar en octubre; sin embargo, los trabajos se han suspendido, lo que afecta gravemente los ingresos de los productores y comercializadores del barrio Caltongo.

Vecinos de la asociación 'Caltongo Organizado' manifestaron su inconformidad al Jefe delegacional Avelino Méndez Rangel quien se comprometió a que la obra terminará en el mes de Octubre, desde hace 7 meses impide la comercialización de flores y en estos días de la nochebuena, además ha provocado la escasez de agua en sus hogares, fugas, inundaciones y un alza en los costos de producción y transportación de flores.

La obra inconclusa afecta a más de 2 mil 500 familias floricultoras, tan solo en Caltongo, además provoca la conexión entre la zona centro de Xochimilco, su zona chinampera, y los pueblos de San Cristóbal, Santa Cruz Acalpixca, San Juan Moyotepec.

Caltongo es uno de los 18 barrios ubicados en la delegación Xochimilco, donde se cultivan más de 70 tipos de Noche Buena. El floriculturismo es una tradición guardada por generaciones y es la mayor fuente económica de la zona y de algunos trabajadores de Puebla, Querétaro, Guerrero y el Estado de México.

La comisión 'Caltongo Organizado' está conformada por un grupo de mujeres que han seguido el avance de la obra desde su comienzo y piden al delegado que se presente en la plazuela del barrio para resolver estos problemas y que dé una fecha de culminación de la avenida y un dictamen de seguridad en el puente afectado por el sismo.

La floricultura Martha Patricia Gómez Trejo dijo que "a veces la gente dice mejor no voy porque me voy a quedar ahí en el trafico, prefiero comprar mi nochebuena fuera de Xochimilco, aunque se las vendan a otro precio por no venir a pasar las peripecias que tenemos sobre la avenida".

"La venta empieza el 1 de noviembre, han pasado 10 días y estamos llenos cuando ya deberíamos llevar un avance, tener perdidas significa no poder dar trabajo a 6 familias, no poder invertir nuevamente", añadió.

En este barrio hay aproximadamente 4 mil invernaderos que producen más de un millón de flores de nochebuena, esto requiere una gestación de 9 meses, el cultivo comienza las primeras semanas de febrero y termina a principios de noviembre para ser distribuida.